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檢察官首例轉任金管會副主委　許永欽上任後借鏡經驗提4大協助

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▲▼金管會副主委許永欽。（圖／記者紀佳妘攝）

▲金管會副主委許永欽。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

史上首位從檢察官轉任金管會副主委的許永欽今（26）日表示，過去彙整許多企業不法類型及犯罪手法，未來可用先前經驗，提供金管會4大協助，包括不法行為的法律適用、不同查證方式等。

金管會副主委許永欽今天在金管會主委上任座談會上指出，他是台北大學法學博士，主攻反托斯拉法、公平交易法等，而第一份工作就是檢察官，負責企業舞弊等業務，去年接到洗錢防制的任務，與黃天牧、法務部等團隊一起爭取到洗錢防制評鑑的一般追蹤。

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面對外界關注，從檢察官轉任金管會的目標，許永欽表示，上任一周思考「來這邊要做什麼」，他認為主委領導相當具有宏觀、前瞻性，因此未來工作目標是「協助、協助再協助」，除了協助主委落實推動施政理念、規劃方向外，也協助同仁完成任務交辦，最後是協助金管會興利，也能除弊。

許永欽也說，過去在當檢察官的時候，長官要求「三風」，也就是風骨、風格與風度；黃天牧上任時，則是「4不」精神，包括不黨、不私、不賣、不盲，而他想在多加6個字，「任勞、任怨、任謗」。

過去處理過不少企業不法案件，許永欽也提及，這幾年都有將市場上不法案例進行彙整，可以提供執法經驗，首先是提供各局處所有不法類型和犯罪手法；第二，不同犯罪類型有不同查證方式，像是透過資金清查或國際合作方式等。

第三，許永欽說，市場上不法違規案件，如何採取行政手段；第四，不法行為的構成、法律適用建議，他都可提供同仁意見參考，以強化監理。

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