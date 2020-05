「閨蜜門」風波未止！三星掌門李在鎔涉非法繼承　檢方傳訊說明

▲李在鎔目前為三星集團實際控制人。(圖/達志影像/美聯社)

記者楊庭蒝/綜合報導

南韓檢方26日傳訊韓國三星電子副會長、三星集團實際掌門人李在鎔,懷疑在繼承三星集團經營權的歷程中,涉嫌將旗下子公司三星物產(Samsung C&T)和第一毛織(Cheil Industries)的財務灌水推動2間子公司合併,以利鞏固接班人之位。李在鎔在當地時間26日早上8點接受聆訊,對此三星電子(Samsung Electronics)並沒有做出相關的回應。

李在鎔多次官司纏身,在2016年才因捲入韓國前總統朴槿惠的「閨蜜門」干政事件,涉嫌行賄433億韓元,以利2間子公司的合併案能順利通過,一度遭到判刑而坐牢;今年5月又因接班過程中存在的違法行為和工會問題等,舉行記者會向全體國民道歉。

Samsung heir Jay Y. Lee was questioned by prosecutors about a controversial 2015 merger and alleged accounting fraud that they said may have helped him advance his succession-planning agenda https://t.co/ffHV3jHKGu pic.twitter.com/xgaQAADF4c