後疫情時代國際政經局勢難料　黃天牧：黑天鵝、灰犀牛將常出現

▲金管會主委黃天牧。（圖／記者湯興漢攝）

記者紀佳妘／台北報導

隨著疫情來勢洶洶，國際政經情勢變幻莫測，金管會主委黃天牧今（26）日表示，目前朝向更無法預知的未來，意味著「黑天鵝、灰犀牛將常常出現」，身為監理機關更要臨淵履薄，相信超前部署，不畏任何突如其來的風險。

金管會主委黃天牧今天在上任座談會上表示，為協助金融業走向國際市場，提出4大監理原則，首先是重視創新，其次為監理過程需重視比例原則，第三為鼓勵金融機構在市場上競爭，最後是金融要國際化。

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黃天牧指出，金融機構經營相當國際化，不是沒有進軍海外市場，就不用國際化，像是日本多家大型金融機構的海外收益占比超過5成，顯示台灣大型金融機構勢必要走出國際，若有金融機構願意與國際接軌，認為一個好個監理機關在制度法規上也要與國際接軌，以國際視野提升監理制度，同時也要鼓勵創新。

針對現階段會以興利還是除弊為重，黃天牧認為，「除弊也是興利」，除弊能夠使制度更加完善，也是興利的一種，並非是不同的政策目標，認為「該做就做」，也許發展金融監理要很踏實，因此要訂定「長治久安」措施。

去年曾引述世界銀行報告，以金融業「天正在黑」，形容中美貿易戰，增添全球市場不確定性，如今面對疫情來勢洶洶，黃天牧則說，「我不是經濟學家，整個貿易衝突對未來有些不確定性」，上周財委會也提及，面對現在最大挑戰是資安、低利率環境及疫情後的國際政經變化，不敢比較去年與現在，但國際政經情勢變化，朝向更無法預知的未來。

換言之，黃天牧表示，「黑天鵝、灰犀牛將常常出現」，對監理機關來說，金融業可以自信但不可以自滿，最好的方式是兢兢業業，好好將工作超前部署，以最嚴謹的規劃因應突如其來的風險，風險固然要顧忌，但虛懷若谷， 認為態度更重要。

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