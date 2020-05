賭王元配女兒「老爸還沒走早為信託撕破臉」　剩下3房和平同框…港分析師大讚！

▲澳門賭王何鴻燊病逝,何家動向受關注。(圖/路透)

澳門賭王何鴻燊病逝,享耆壽98歲,消息傳出不僅震驚國際,在中國、香港媒體上更是爭相報導其一生豐功偉業。何鴻燊一生娶4妻,其中元配黎婉華雖以過世,但二太藍瓊瓔、三太陳婉珍及四太梁安琪,與黎婉華的兒女未來的財產分配問題,更是外界所關注的焦點。

綜合外媒報導,早在何鴻燊過世前一周,元配黎婉華的女兒何超雄就已經跟同房姊姊何超賢撕破臉,何超雄要求何超賢交出多項關於父親何鴻燊、黎婉華的信託文件,姊妹在父母財產尚未有共識走上法律一途。何超賢表示,何超雄過去曾說自己在澳門生病沒錢,但這是假的,因為每一年何超雄都能領到信託基金,大約有9700萬港幣(約台幣3億7000多萬)。

面對何鴻燊病逝,遺產爭奪戰開打引外界關注,除了何超雄在父親尚未離世前就以跟家人鬧翻,其餘早已分配清楚。2010年就曾發Lanceford公司股權分配問題,據傳最後是靠中國中央人民政府從中協調,並將四房的家產重新分配。

根據《GGRASIA》報導,在國際上最出名的,莫過於四太梁安琪,根據Sanford Bernstein的分析師指出,賭王家族的遺產爭奪基本上已經達成和平協議,且梁安琪在事業帝國中最為突出。此外,何鴻燊自2015年開始就從未參加過澳博控股的董事會,即便掛名董事長,但可看出權力早已分配妥當。

其中二房子女何超瓊所擁資產達42.5億美元、何猷龍25億美元,與四太梁安琪身家有32億美元不分軒輊,三者除了股票權益外,還有多間豪宅,目前光在何家,公開的資產約有5000億台幣,也不外乎何鴻燊病逝,遺產成為外界關注焦點。

