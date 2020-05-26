新一代設計展攜手人氣網紅六指淵　39年來首度線上開展

▲全台設計學子都期待的設計盛會「2020新一代設計展」，今年決定首度線上開展。（圖／經濟部提供）

記者林淑慧／台北報導

新冠肺炎疫情衝擊，經濟部今（26）日表示，全台設計學子都期待的設計盛會「2020新一代設計展」，今年決定首度線上開展，還請來設計界的人氣Youtuber 六指淵 Huber 來為大家開箱，示範如何透過線上展覽，尋找創意作品、挖掘設計人才。

經濟部工業局表示，受嚴重特殊傳染性肺炎影響，原定今年5月22至25日於台北南港展覽館2館舉行的「2020第39屆新一代設計展」，將改採線上展覽方式辦理，為開辦39年以來首度線上開展。

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官員指出，今年度總計共有64校146系、高達1萬2,000多名學生報名參展，但是受到新冠肺炎疫情影響，經調查參展學校意向後，決定取消今年實體展覽，改以線上展覽方式呈現。

每年搭配「新一代設計展」舉辦的「金點新秀設計獎」，對獲獎學生就業及深造均有加分效果，為持續鼓勵學生創作，今年度評選方式也將改以線上報名、線上評選方式進行；對於獲獎學生，經濟部將透過學校轉交獎狀或獎金，將不另舉辦頒獎典禮。

經濟部表示，今年新一代設計展線上展出，共有64校138系、超過4,000件的學生創意作品，讓大家不限時段免費瀏覽。無法欣賞實際作品或許有些遺憾，但這次不用怕展期短、看不完，各種創意作品直接展到2021年4月30日，讓大家只要動動手指，就能隨時隨地想看就看。

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