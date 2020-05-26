要辦要快！　勞工紓困貸款10萬元只剩6萬多個名額

▲勞動部公布最新勞工紓困貸款人數。（圖／記者李毓康攝）

記者余弦妙／台北報導

勞動部因應新冠肺炎疫情推出勞工紓困貸款10萬元，共100萬個名額，根據勞動部今（26）日公布最新數據顯示，勞工貸款自開辦以來至今，已經累計收件數為93萬1878件，也就是說，目前僅剩下6萬8122個名額可供申辦。

根據勞動部最新統計指出，目前成功核貸的人數有59萬1034件，而入帳數則有41萬9345件，今日新增件數為2萬7923件。

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勞動部表示，其實如果從信保基金來看已經成功核貸的人數已經超過60萬人，但由於最近疫情趨緩，且有迫切需求的也都在前期就來申請，因此最近的新增申請件數就沒有早期那麼多。

勞動部指出，只要是年滿20歲且為本國籍勞工，每人貸款額度最高10萬元，貸款期限3年，由信保基金提供10成信用保證，貸款利率按中華郵政二年期定期儲金機動利率加百分之一計算，目前為1.845%，勞動部補貼第1年貸款利息。貸款第1年前6個月為寬限期，勞工無須繳納本金，第7個月至第12個月攤還本金，第2年起按月攤還本金及利息。

勞動部表示，有意願申請的勞工，可從承貸銀行中選擇平日有往來的銀行申請辦理，較為便捷。申請人向銀行臨櫃(或線上)申請時，備妥身份證件，填具銀行申請書、聲明書，參加勞工保險的勞工，不須再檢附工作證明文件；未參加勞工保險的勞工，可檢附相關工作事實資料，如工作收入證明等。

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