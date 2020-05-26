　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

要辦要快！　勞工紓困貸款10萬元只剩6萬多個名額

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼勞動部,勞工就業,勞保,平均薪資,基本工資,勞檢,工時,無薪假。（圖／記者李毓康攝）

▲勞動部公布最新勞工紓困貸款人數。（圖／記者李毓康攝）

記者余弦妙／台北報導

勞動部因應新冠肺炎疫情推出勞工紓困貸款10萬元，共100萬個名額，根據勞動部今（26）日公布最新數據顯示，勞工貸款自開辦以來至今，已經累計收件數為93萬1878件，也就是說，目前僅剩下6萬8122個名額可供申辦。

根據勞動部最新統計指出，目前成功核貸的人數有59萬1034件，而入帳數則有41萬9345件，今日新增件數為2萬7923件。

請繼續往下閱讀...

勞動部表示，其實如果從信保基金來看已經成功核貸的人數已經超過60萬人，但由於最近疫情趨緩，且有迫切需求的也都在前期就來申請，因此最近的新增申請件數就沒有早期那麼多。

勞動部指出，只要是年滿20歲且為本國籍勞工，每人貸款額度最高10萬元，貸款期限3年，由信保基金提供10成信用保證，貸款利率按中華郵政二年期定期儲金機動利率加百分之一計算，目前為1.845%，勞動部補貼第1年貸款利息。貸款第1年前6個月為寬限期，勞工無須繳納本金，第7個月至第12個月攤還本金，第2年起按月攤還本金及利息。

勞動部表示，有意願申請的勞工，可從承貸銀行中選擇平日有往來的銀行申請辦理，較為便捷。申請人向銀行臨櫃(或線上)申請時，備妥身份證件，填具銀行申請書、聲明書，參加勞工保險的勞工，不須再檢附工作證明文件；未參加勞工保險的勞工，可檢附相關工作事實資料，如工作收入證明等。

►過期票券別浪費！簡單3步驟　教你搶救妙招　
 

ET快訊
高中立志「一定逃離鬼島！」　他留歐4年想台灣了：沒想像中美好
吳朋奉猝逝　「初戀」苗可麗記者會當場淚崩
「對不起，原來我們一直都唸錯」　BMW用2秒教你正確品牌發音
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

後疫情時代國際政經局勢難料　黃天牧：黑天鵝、灰犀牛將常出現

勞動部長許銘春：政府每年撥補200億　勞保年金2026年還是會破產

新一代設計展攜手人氣網紅六指淵　39年來首度線上開展

要辦要快！　勞工紓困貸款10萬元只剩6萬多個名額

大立光結束中國蘇州廠！「110億元資金」匯回台灣擴廠　生產重心扎根台中

阮清華：國安基金護盤到「疫情結束」　7月15日委員會開會討論

「長治久安」！金管會主委黃天牧推6大興利方案　拚上任3個月內定案

哈佛教授示警：中美競爭的最終局面是「雙輸」

「Stay Hungry, Stay Foolish」　金管會主委帶領金融業朝4面向發展

還有降息的空間　永豐金：市場認為央行Q2可望降息1碼

辛苦做鐵工、外送獨立撫養3歲兒　24歲爸：孩子能平安長大都值得

《火箭101》Sunnee泰國家曝光！！　團員驚呼：就是一個泰國富婆

「爬6樓」救窗外女童！獲一間房 30歲冷氣工：只是做了普通的事

記錄生產瞬間！過程抽筋、陣痛　他陪伴老婆心疼幫擦汗：辛苦了

林志穎大直豪宅內部曝光　窗簾.電燈全部用聲控...超先進!!!

騎車未戴安全帽+闖紅燈網看傻　2警知法犯法...所長：內部懲處

高雄豪雨積水「1天內全退光」韓國瑜開直播：再1年半根除水患

小甜甜出院2天急復工　曝愷樂狀況「她一定不好受」

口袋美食推薦！嘉義5間必吃店家 綿密珍奶舒芙蕾、多汁燒肉丼飯

腿部帶動腹部出力的自虐練腹法 堅持訓練一周...網驚：快速見效

後疫情時代國際政經局勢難料　黃天牧：黑天鵝、灰犀牛將常出現

勞動部長許銘春：政府每年撥補200億　勞保年金2026年還是會破產

新一代設計展攜手人氣網紅六指淵　39年來首度線上開展

要辦要快！　勞工紓困貸款10萬元只剩6萬多個名額

大立光結束中國蘇州廠！「110億元資金」匯回台灣擴廠　生產重心扎根台中

阮清華：國安基金護盤到「疫情結束」　7月15日委員會開會討論

「長治久安」！金管會主委黃天牧推6大興利方案　拚上任3個月內定案

哈佛教授示警：中美競爭的最終局面是「雙輸」

「Stay Hungry, Stay Foolish」　金管會主委帶領金融業朝4面向發展

還有降息的空間　永豐金：市場認為央行Q2可望降息1碼

小米10 ＆ 10 Pro實拍體驗　值得等待的一億畫素新機

【敦南誠品熄燈系列2】店員的深夜故事　幫「看不見的朋友」找書

吳朋奉「獨居鐵皮屋失眠」　30年老友淚曝最後遺憾

民眾關家中！強生愛將竟趴趴走418km　英官員下台抗議雙重標準

吳朋奉猝逝！這些名人曾「爆出腦中風」...其中1位網友狂哭：痛失英才

解悶旅遊搶便宜票券　住宿第2晚0元、台北澎湖來回機票買1送1

首爾驚傳2起「兒童怪病」疑似個案！　罕見小兒致命疾病蔓延全球13國

「深夜～周三整天」鋒面雨彈最強熱區曝　氣象局示警有局部豪、大雨

口水散臭味！愛犬睡醒「嘴邊黑一圈」　擦乾會痛驚覺不對勁

後疫情時代國際政經局勢難料　黃天牧：黑天鵝、灰犀牛將常出現

整顆頭爆炸！她誤服毒「嘴巴噴火」　下秒冒煙慘死手術台...醫生全看傻

財經熱門新聞

口罩外銷解禁！經濟部拍板：定量徵用800萬片「其餘自由販售」

他花39元買泡麵就中千萬大獎！全家開出2張統一發票特別獎

是你嗎？全聯花223元買雜貨中千萬大獎「被幸運之神眷顧！」

突破90萬人申請！　勞工紓困貸款10萬元只剩9.6萬個名額

即／威力彩5.4億開獎！終結29槓是你嗎？

振興券再加碼！擬花1千換3千「備妥400億大紅包刺激消費」

新北小七門市買15元茶飲中千萬！統一超商發票特別獎得主出爐

萬萬稅！小資、大戶族善用2招有感節稅

換美元先等等！美元匯價創1個月新高　換新台幣5萬損失超過500元

假新聞！網傳郭台銘深夜中風　郭辦：已聯絡平台下架

深圳台資PCB廠總經理傳自殺身亡

友訊股東會延至6/29違反重大訊息規定　遭證交所處30萬元罰款

興櫃股王昇佳申購價498元「抽中1張現賺25萬」

口罩每月2億片開放內外銷　沈榮津：業者卡位國際市場Good Timing

更多熱門

相關新聞

滙豐銀開立彰芳西島風電場36億保證函

滙豐銀開立彰芳西島風電場36億保證函

滙豐銀行今（26）日宣布，參與建置容量達589MW、由哥本哈根基礎建設基金（CIP）主導的彰芳西島離岸風場，除了擔任本次彰芳西島專案900億元聯貸案的共同主辦行，也是唯一為風電機建設提供保證函服務的國際性銀行，保證函規模達到36億元。

新鮮人看過來！　勞動部辦線上就業博覽會、釋出近1萬個職缺

新鮮人看過來！　勞動部辦線上就業博覽會、釋出近1萬個職缺

「金剛芭比」林欣蓓受邀談限制級人生

「金剛芭比」林欣蓓受邀談限制級人生

涉掏空遠航　董座張綱維遭聲請延押2個月

涉掏空遠航　董座張綱維遭聲請延押2個月

突破90萬人申請！　勞工紓困貸款10萬元只剩9.6萬個名額

突破90萬人申請！　勞工紓困貸款10萬元只剩9.6萬個名額

關鍵字：

貸款勞工補貼勞動部銀行10萬元

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 吳朋奉 金正恩 羅志祥 王令麟 停班停課 武漢肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 黃寶慧 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

快訊／「金鐘視帝」吳朋奉猝死家中！

女學生控教授性侵大逆轉！錄音檔曝光　她嬌羞：你捏我

桃園汽旅開趴！20男女「轟炸5hrs」業者傻了

影帝吳朋奉倒在陽台死亡多時　姪女悲痛：約好了一起出門

中壢夫妻欠3月房租！爆嗆房東「疫情可以拖延」

文大女友遭公車輾斃　國手忍1年崩潰

杏鮑菇秘密大公開：餓了就「殺蟲吃」

揭密13名「台灣人大代表」身分！　只有1人在台出生

潘瑋柏揪2天后吃飯　釣出羅志祥！

正妹練習生嗆金主乾爹　網列3點轟沒品

「蔡英文作票」PO影片涉造謠　結局逆轉

愷樂偷腥代言慘被換...新任出爐是「謝和弦辣妻Keanna」！

影片曝光！汽旅20男女戰5hrs…浴池內水全變色

不爽店家寫「武漢肺炎」！黃安當場塗改：井蛙的錯別字

快訊／賭王何鴻燊病逝享耆壽98歲！

更多

最夯影音

更多
辛苦做鐵工、外送獨立撫養3歲兒　24歲爸：孩子能平安長大都值得

辛苦做鐵工、外送獨立撫養3歲兒　24歲爸：孩子能平安長大都值得
《火箭101》Sunnee泰國家曝光！！　團員驚呼：就是一個泰國富婆

《火箭101》Sunnee泰國家曝光！！　團員驚呼：就是一個泰國富婆

「爬6樓」救窗外女童！獲一間房 30歲冷氣工：只是做了普通的事

「爬6樓」救窗外女童！獲一間房 30歲冷氣工：只是做了普通的事

記錄生產瞬間！過程抽筋、陣痛　他陪伴老婆心疼幫擦汗：辛苦了

記錄生產瞬間！過程抽筋、陣痛　他陪伴老婆心疼幫擦汗：辛苦了

林志穎大直豪宅內部曝光　窗簾.電燈全部用聲控...超先進!!!

林志穎大直豪宅內部曝光　窗簾.電燈全部用聲控...超先進!!!

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面