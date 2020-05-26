民眾關家中！強生愛將竟趴趴走418km　英官員下台抗議雙重標準

▲卡明斯面臨輿論壓力。（圖／路透）

記者丁維瑀／綜合報導

英國首相強生（Boris Johnson）的資深顧問卡明斯（Dominic Cummings）違反政府的防疫規定，但他堅持不願下台，甚至首相也替他說話，引發大眾怒火。國會議員羅斯（Douglas Ross）今日則宣布辭職，以此表達他對於卡明斯一事的不滿。

《英國廣播公司》報導，保守黨籍的羅斯是蘇格蘭北部莫里（Moray）議員。面對卡明斯3月從住宅開車到英格蘭北部城市杜倫（Durham），行經260英里（418公里）的行為，羅斯難以接受對方違反居家隔離的規範，憤而宣布辭職。

羅斯寫道，卡明斯所理解的政府建議，跟多數被要求遵守規範的英國人民不同，「我的選民們沒機會跟摯愛說再見，家人無法聚在一起哀悼，大家遵循著政府的方針，因此沒有探視生病的親戚」、「我無法誠實說出，他們都錯了，而一名政府的資深顧問則是對的」。

I haven't commented publicly on the situation with Dominic Cummings as I have waited to hear the full details. I welcome the statement to clarify matters, but there remains aspects of the explanation which I have trouble with. As a result I have resigned as a government Minister. pic.twitter.com/6yXLyMzItJ — Douglas Ross MP (@Douglas4Moray) May 26, 2020

報導指出，羅斯此前支持強生擔任保守黨黨魁，且他的立場並不被視為反對政府，因此他的辭職等同對保守黨的一個打擊，可能引發更多不滿的聲音。唐寧街10號發言人則說，首相感謝羅斯對政府的付出，也對於他的辭呈表示遺憾。

卡明斯的行為引發輿論後，他曾強調，並不後悔在英國封鎖期間從倫敦開車外出。他說，妻子出現新冠肺炎（COVID-19）症狀後，他便帶著家人前往杜倫，自己未將此事告知強生。他相信這些行為是合理且合法的。回到3月，卡明斯還一度出現新冠肺炎症狀，曾展開自我隔離。

強生沒有嚴厲苛責卡明斯，反而稱讚對方關心他人。工黨與自由民主黨則聲稱，強生與卡明斯根本就是雙重標準。

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