首爾驚傳2起「兒童怪病」疑似個案！　罕見小兒致命疾病蔓延全球13國

▲ 南韓新冠疫情漸趨穩定，26日增加19例。（圖／路透）

記者陳宛貞／編譯

新冠肺炎（COVID-19）全球大流行之際，歐美多國出現兒童或青少年多重器官發炎的罕見疾病，疑似與新冠病毒有關。南韓也出現類似病例，26日通報2起疑似個案，地點都在首爾，為一名10歲以下兒童及一名10幾歲青少年，但新冠病毒篩檢結果皆呈陰性，目前正接受精密檢查。

這種疾病最早於4月在歐洲出現，截至23日已經蔓延至13個國家，與好發在4歲以下兒童身上的川崎氏病（Kawasaki Disease）相似，症狀包括發燒、皮膚出現紅疹、舌頭紅腫等，嚴重可能導致死亡，詳細病因目前不詳。

美國疾病管制暨預防中心（CDC）稱這種疾病為「小兒多系統發炎症候群」（Multisystem Inflammatorysyndrome in Children，MIS-C）。病例較多的紐約州研究發現，該州60%以上患者都帶有新冠病毒抗體。因此有人認為，這種疾病與新冠肺炎有關。

美國已有至少4名兒童染病身亡，英國及法國也有青少年死亡案例。美國超過20州出現疑似個案，累計將近百件，近來紐約州、加州等地更出現20幾歲成人染病的案例。

南韓稱之為「兒童怪病」，25日起運行篩檢及調查系統。疾病管理本部中央防疫對策本部長鄭銀敬當天表示，為掌握這種疾病在國內的流行狀況並迅速應對，正研究國外病例並聽取國內專家意見，研擬相關方針。

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