新加坡再推7000億振興計畫！　限制令6月逐步解封

▲新加坡政府端出多項振興計畫紓困。（圖／路透社）

記者謝仁傑／綜合報導

新加坡政府週二宣布再注入330億新加坡幣（約新台幣6,960億元）來紓困，其貿易和工業部預計今年GDP將下降4～7％，也是今年對經濟預測的第三次調降。為了振興經濟，政府將再次動用外匯儲備，總統哈莉瑪（Halimah Yacob）週一在臉書發文表示，她已給予原則上的支持。

新加坡花費近1,000億新加坡幣（約新台幣2.1兆元）來協助受疫情影響的企業和家庭，副總理兼財政部長亨瑞（Heng Swee Keat）表示，這數字幾乎佔了GDP的20％，「這是一串具有里程碑意義的振興計劃，是對前所未有的危機的必要反應。」

請繼續往下閱讀...

最新的振興措施

．為無法立即恢復營運或嚴重損失的企業提供工資支援

．某些行業（例如建築業及海洋業）中的公司免收並退還外國移工稅

．中小企業的租金減免和減免

．公營和私營部門的工作機會擴大到40,000多個工作崗位

額外支出將使新加坡的預算赤字達到743億新加坡幣（約新台幣1.57兆元），佔GDP的15.4％，這是該國經濟有史以來出現的最大缺口。各國為遏制疫情擴散而採取的封鎖措施，大幅降低全球經貿活動，而新加坡本身相當依賴貿易，一些經濟學家認為該國會是疫情中最脆弱的經濟體之一。

同時，新加坡也是中國以外最早報告新冠病毒（COVID-19）的國家之一，該國政府頒布了一些限制措施，包括在4月初關閉學校和大多數工作場所，這些措施預計會在六月開始逐步解除。

＃ 獻給全天下母親的凍齡魔方！

＃ 過期票券變黃金！ 輕鬆3步驟，讓它重新有價值！