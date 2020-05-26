阮清華：國安基金護盤到「疫情結束」　7月15日委員會開會討論

▲財政部長蘇建榮（左）、財政部次長阮清華（右）。（圖／記者屠惠剛攝）

記者吳靜君／台北報導

台股今日上漲超過百點，而且指數已經來到一萬一，外界也關心國安基金的動向，是否已經到了「退場」的時機點？財政部次長阮清華今（26）日表示，國安基金上次授權就是護盤到「疫情結束」，退場時機尊重委員會的決議，不過7月15日會國安基金委員會例會會討論到運作情形。

國安基金在3月18日召開臨時委員會，授權國安基金進場護盤，至現在已經兩個多月。

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阮清華表示，國安基金初獲得授權的前1、2個星期，台股波動比較大，目前台股表現還算穩定，以今日來說盤中強漲超過百點、衝破11000點大關，並維持高檔震盪，尾盤稍有獲利賣壓，終場收在10997點、上漲126點或1.16%，成交量1807.66億元。

外界關心，目前台股已經穩定，國安基金是否已經到退場時機？阮清華說，當初委員會授權是到疫情結束，因為台股不是獨立股市，波動是會受到國際狀況影響，所以當初授權就是到「疫情結束」，所謂疫情結束是要看各國的情形，現在歐美的情況比較趨緩、但是中南美洲、印度等疫情仍持續上升，而且印度比較危險，因為人口比較多。

不過，國安基金已經護盤兩個多月，阮清華說，有句話說得不錯，「國安基金須謹慎而有效」，國安基金可運用的資金雖然高達5000億元，但是不可能無限制的投入，所以「護盤有效果」最為重要，國安基金護盤期間確實有丟一點、賺的也不多，但是這次護盤「確實發揮了點火的效果」。

國安基金例行委員會將在7月15日召開，外界也好奇，是否在該次例行委員會討論退場機制、投資績效，所謂授權護盤到「疫情結束」是否短期內不會退場？阮清華說，委員會依定會討論到國安基金的績效，對於國安基金的退場時機，但是仍要由委員會討論通過授權，所以退場時機仍尊重委員會授權。

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