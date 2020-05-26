「長治久安」！金管會主委黃天牧推6大興利方案　拚上任3個月內定案

▲金管會今日召開主委上任記者座談會。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

金管會今（26）日召開主委上任記者座談會，主委黃天牧會中提出6大興利方案，預計8月底前完成，讓金融業發展能夠「長治久安」，以強化金融韌性、推動創新金融、發展永續金融以及落實普惠金融。

金管會主委黃天牧今天在座談會上指出，金管會6大興利方案，承諾在上任3個月內完成，未來將有利於台灣金融業發展的「長治久安」措施，預期在未來1至3年內陸續執行，同時也會進行滾動式檢討。

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首先是公司治理3.0，黃天牧指出，公司治理藍圖從2013年開始，第二期將在今年底完成，完成就繼續做下去，但會提早提出具體遠景與實行方式，也就是規劃第三期。

第二，綠色金融行動方案2.0，黃天牧說，聯合國的永續發展方案，台灣綠色金融從2016年開始，有不錯的發展，未來3個月將規畫下一版本的綠色金融，讓金融業在企業社會責任上有更多貢獻。

第三，金融科技發展路徑圖，黃天牧認為，金管會前主委顧立雄對於金融科技發展的投入與領導，金融監理沙盒已有成果顯現，但金融科技發展仍要與時俱進，將責成綜規處提供發展路徑圖，也就是邀集相關業者開會、聆聽意見，隨後在訂定具體計畫。

第四，保險業新一代清償能力制度，國際監理官會議先前在杜拜召開，通過國際資本規範標準，黃天牧指出，金融三業制度，只要是國際規範，「我們就遵循」，但會與業者溝通，任何接軌國際規範都要循序漸進、逐步推動，長期對保險業永續經營與發展都有助益。

第五，金融資安行動方案，黃天牧表示，資安是發展金融科技上不可或缺的制度，先前他兼任金管會資安長，認為資安建置要超前部署，更要向前看，因此會擬定資安行動方案，奠定未來金融科技發展。

第六，信託業務2.0，黃天牧說，國內信託商品大多數集中在金錢信託，但信託本質是有普惠、包容性質，照顧不同社會地位的人，舉例來說，921地震後很多遺孤，針對父母雙亡的孩子，如何照顧到成年，如今面臨高齡化社會，因此要求銀行局提出完整方案，希望信託提供更多元化商品，讓民眾知道信託業與民眾保障生活的關聯性。

整體來看，黃天牧表示，這次提出6大興利方案，包括保險業清償能力、資安等議題，應要在制度上，為國家立下「長治久安」的基礎，「這是我認為應該要去做的」，到目前為止上任7天，尚未找業者溝通，但第一個會找科技業者，傾聽他們的聲音，「虛懷若愚，求知若渴」，將事情做得更好。