　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

「長治久安」！金管會主委黃天牧推6大興利方案　拚上任3個月內定案

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼金管會今日召開主委上任記者座談會。（圖／記者紀佳妘攝）

▲金管會今日召開主委上任記者座談會。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

金管會今（26）日召開主委上任記者座談會，主委黃天牧會中提出6大興利方案，預計8月底前完成，讓金融業發展能夠「長治久安」，以強化金融韌性、推動創新金融、發展永續金融以及落實普惠金融。

金管會主委黃天牧今天在座談會上指出，金管會6大興利方案，承諾在上任3個月內完成，未來將有利於台灣金融業發展的「長治久安」措施，預期在未來1至3年內陸續執行，同時也會進行滾動式檢討。

請繼續往下閱讀...

首先是公司治理3.0，黃天牧指出，公司治理藍圖從2013年開始，第二期將在今年底完成，完成就繼續做下去，但會提早提出具體遠景與實行方式，也就是規劃第三期。

第二，綠色金融行動方案2.0，黃天牧說，聯合國的永續發展方案，台灣綠色金融從2016年開始，有不錯的發展，未來3個月將規畫下一版本的綠色金融，讓金融業在企業社會責任上有更多貢獻。

第三，金融科技發展路徑圖，黃天牧認為，金管會前主委顧立雄對於金融科技發展的投入與領導，金融監理沙盒已有成果顯現，但金融科技發展仍要與時俱進，將責成綜規處提供發展路徑圖，也就是邀集相關業者開會、聆聽意見，隨後在訂定具體計畫。

第四，保險業新一代清償能力制度，國際監理官會議先前在杜拜召開，通過國際資本規範標準，黃天牧指出，金融三業制度，只要是國際規範，「我們就遵循」，但會與業者溝通，任何接軌國際規範都要循序漸進、逐步推動，長期對保險業永續經營與發展都有助益。

第五，金融資安行動方案，黃天牧表示，資安是發展金融科技上不可或缺的制度，先前他兼任金管會資安長，認為資安建置要超前部署，更要向前看，因此會擬定資安行動方案，奠定未來金融科技發展。

第六，信託業務2.0，黃天牧說，國內信託商品大多數集中在金錢信託，但信託本質是有普惠、包容性質，照顧不同社會地位的人，舉例來說，921地震後很多遺孤，針對父母雙亡的孩子，如何照顧到成年，如今面臨高齡化社會，因此要求銀行局提出完整方案，希望信託提供更多元化商品，讓民眾知道信託業與民眾保障生活的關聯性。

整體來看，黃天牧表示，這次提出6大興利方案，包括保險業清償能力、資安等議題，應要在制度上，為國家立下「長治久安」的基礎，「這是我認為應該要去做的」，到目前為止上任7天，尚未找業者溝通，但第一個會找科技業者，傾聽他們的聲音，「虛懷若愚，求知若渴」，將事情做得更好。

ET快訊
高中立志「一定逃離鬼島！」　他留歐4年想台灣了：沒想像中美好
吳朋奉猝逝　「初戀」苗可麗記者會當場淚崩
「對不起，原來我們一直都唸錯」　BMW用2秒教你正確品牌發音
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

勞動部長許銘春：政府每年撥補200億　勞保年金2026年還是會破產

新一代設計展攜手人氣網紅六指淵　39年來首度線上開展

要辦要快！　勞工紓困貸款10萬元只剩6萬多個名額

大立光結束中國蘇州廠！「110億元資金」匯回台灣擴廠　生產重心扎根台中

阮清華：國安基金護盤到「疫情結束」　7月15日委員會開會討論

「長治久安」！金管會主委黃天牧推6大興利方案　拚上任3個月內定案

哈佛教授示警：中美競爭的最終局面是「雙輸」

「Stay Hungry, Stay Foolish」　金管會主委帶領金融業朝4面向發展

還有降息的空間　永豐金：市場認為央行Q2可望降息1碼

2021台北國際工具機展6月9日開始報名　貿協：預計有7千個攤位

辛苦做鐵工、外送獨立撫養3歲兒　24歲爸：孩子能平安長大都值得

《火箭101》Sunnee泰國家曝光！！　團員驚呼：就是一個泰國富婆

「爬6樓」救窗外女童！獲一間房 30歲冷氣工：只是做了普通的事

記錄生產瞬間！過程抽筋、陣痛　他陪伴老婆心疼幫擦汗：辛苦了

林志穎大直豪宅內部曝光　窗簾.電燈全部用聲控...超先進!!!

騎車未戴安全帽+闖紅燈網看傻　2警知法犯法...所長：內部懲處

高雄豪雨積水「1天內全退光」韓國瑜開直播：再1年半根除水患

小甜甜出院2天急復工　曝愷樂狀況「她一定不好受」

口袋美食推薦！嘉義5間必吃店家 綿密珍奶舒芙蕾、多汁燒肉丼飯

腿部帶動腹部出力的自虐練腹法 堅持訓練一周...網驚：快速見效

勞動部長許銘春：政府每年撥補200億　勞保年金2026年還是會破產

新一代設計展攜手人氣網紅六指淵　39年來首度線上開展

要辦要快！　勞工紓困貸款10萬元只剩6萬多個名額

大立光結束中國蘇州廠！「110億元資金」匯回台灣擴廠　生產重心扎根台中

阮清華：國安基金護盤到「疫情結束」　7月15日委員會開會討論

「長治久安」！金管會主委黃天牧推6大興利方案　拚上任3個月內定案

哈佛教授示警：中美競爭的最終局面是「雙輸」

「Stay Hungry, Stay Foolish」　金管會主委帶領金融業朝4面向發展

還有降息的空間　永豐金：市場認為央行Q2可望降息1碼

2021台北國際工具機展6月9日開始報名　貿協：預計有7千個攤位

敦睦艦隊染疫約談88人　國防部將公布完整報告

新竹華江街浪貓「同位置」遭虐殺　愛爸痛心：半個月已經3隻

吳朋奉告別式確定！6月7日板橋殯儀館送影帝最後一程

中職／江辰晏戰德寶拉盼止對戰中信跨季3連敗　象獅打線出爐

勞動部長許銘春：政府每年撥補200億　勞保年金2026年還是會破產

新一代設計展攜手人氣網紅六指淵　39年來首度線上開展

不是花瓶！「首位黑人世界小姐」比賽後攻讀雙學位　後來成為外交專員

蔡佩軒憶甜蜜初戀2度淚崩...曝光男友「超浪漫驚喜」！

嬰幼兒呼吸道較窄 長時間戴口罩恐增加「窒息風險」

NOVA情報誌／都會通勤x買菜代步　有「電」就Go！

娶泰國超正變性皇后！　土豪哥曝「超幸福房事」

財經熱門新聞

口罩外銷解禁！經濟部拍板：定量徵用800萬片「其餘自由販售」

他花39元買泡麵就中千萬大獎！全家開出2張統一發票特別獎

是你嗎？全聯花223元買雜貨中千萬大獎「被幸運之神眷顧！」

突破90萬人申請！　勞工紓困貸款10萬元只剩9.6萬個名額

即／威力彩5.4億開獎！終結29槓是你嗎？

振興券再加碼！擬花1千換3千「備妥400億大紅包刺激消費」

新北小七門市買15元茶飲中千萬！統一超商發票特別獎得主出爐

萬萬稅！小資、大戶族善用2招有感節稅

換美元先等等！美元匯價創1個月新高　換新台幣5萬損失超過500元

假新聞！網傳郭台銘深夜中風　郭辦：已聯絡平台下架

深圳台資PCB廠總經理傳自殺身亡

友訊股東會延至6/29違反重大訊息規定　遭證交所處30萬元罰款

興櫃股王昇佳申購價498元「抽中1張現賺25萬」

口罩每月2億片開放內外銷　沈榮津：業者卡位國際市場Good Timing

更多熱門

相關新聞

金管會主委帶領金融業朝4大面向發展

金管會主委帶領金融業朝4大面向發展

金管會主委黃天牧今（26）日在上任記者座談會上表示，他長期投注金融監理工作，深知公權力的行使須具備金融專業及監理經驗，期許同仁蘋果創辦人賈伯斯（Steve Jobs）「虛懷若愚，求知若渴（stay foolish, stay hungry）」的精神，引領金融業朝向金融科技、金融創新及永續發展，落實普惠金融。

私囤醫療口罩　7500片捐公益+FB宣導防疫7天

私囤醫療口罩　7500片捐公益+FB宣導防疫7天

後疫情時代貨幣變薄了　專家：地產仍是保值關鍵

後疫情時代貨幣變薄了　專家：地產仍是保值關鍵

立院三讀／未滿15歲身故可領61.5萬喪葬費

立院三讀／未滿15歲身故可領61.5萬喪葬費

借錢買保單！小心業務員話術3大陷阱

借錢買保單！小心業務員話術3大陷阱

關鍵字：

金管會黃天牧目標政策金融

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 吳朋奉 金正恩 羅志祥 王令麟 停班停課 武漢肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 黃寶慧 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

快訊／「金鐘視帝」吳朋奉猝死家中！

女學生控教授性侵大逆轉！錄音檔曝光　她嬌羞：你捏我

桃園汽旅開趴！20男女「轟炸5hrs」業者傻了

影帝吳朋奉倒在陽台死亡多時　姪女悲痛：約好了一起出門

中壢夫妻欠3月房租！爆嗆房東「疫情可以拖延」

文大女友遭公車輾斃　國手忍1年崩潰

杏鮑菇秘密大公開：餓了就「殺蟲吃」

揭密13名「台灣人大代表」身分！　只有1人在台出生

潘瑋柏揪2天后吃飯　釣出羅志祥！

正妹練習生嗆金主乾爹　網列3點轟沒品

「蔡英文作票」PO影片涉造謠　結局逆轉

愷樂偷腥代言慘被換...新任出爐是「謝和弦辣妻Keanna」！

影片曝光！汽旅20男女戰5hrs…浴池內水全變色

不爽店家寫「武漢肺炎」！黃安當場塗改：井蛙的錯別字

快訊／賭王何鴻燊病逝享耆壽98歲！

更多

最夯影音

更多
辛苦做鐵工、外送獨立撫養3歲兒　24歲爸：孩子能平安長大都值得

辛苦做鐵工、外送獨立撫養3歲兒　24歲爸：孩子能平安長大都值得
《火箭101》Sunnee泰國家曝光！！　團員驚呼：就是一個泰國富婆

《火箭101》Sunnee泰國家曝光！！　團員驚呼：就是一個泰國富婆

「爬6樓」救窗外女童！獲一間房 30歲冷氣工：只是做了普通的事

「爬6樓」救窗外女童！獲一間房 30歲冷氣工：只是做了普通的事

記錄生產瞬間！過程抽筋、陣痛　他陪伴老婆心疼幫擦汗：辛苦了

記錄生產瞬間！過程抽筋、陣痛　他陪伴老婆心疼幫擦汗：辛苦了

林志穎大直豪宅內部曝光　窗簾.電燈全部用聲控...超先進!!!

林志穎大直豪宅內部曝光　窗簾.電燈全部用聲控...超先進!!!

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面