北韓槍擊DMZ南韓哨所！　聯合國軍調查結果：兩韓皆違反《停戰協定》

▲ 非軍事區內的板門店。（圖／路透）

記者陳宛貞／編譯

北韓3日突發射多枚槍彈，擊中非軍事區（DMZ）南韓哨所。南韓軍方開火示警，事後判斷北韓非蓄意攻擊，誤射的可能性較高，北韓則至今未發表立場。聯合國軍司令部26日宣布，兩韓軍方在這起事件中都違反1953年的《停戰協定》。

聯合國軍司令稍早發表多國特別調查小組對這起事件的調查結果，「調查5月3日非軍事區內南北間監視哨所槍擊事件的結果指出，南北韓雙方皆違反《停戰協定》。」

調查報告指出，北韓軍於當地時間3日清晨7時41分自軍事分界線北側的北韓軍哨所往南側聯合國軍250號哨所發射4枚14.5毫米口徑槍彈，違反《停戰協定》，但難以斷定是蓄意還是偶發性的失誤。

南韓軍方當時在現場指揮官判斷之下，於北韓攻擊的32分鐘後廣播示警並開火2次，約射出30發子彈。聯合國軍司令部對此則強調，南韓軍方開槍同樣違反協定。有說法指出，南韓以30枚子彈反擊北韓的4枚，可能因此被聯合國軍視為防衛過當。

另一方面，司令部透露，曾請求北韓提出事件相關資料，北韓也已接收此訊息，但未給予任何回應。此次調查是在南韓軍方積極配合之下完成，為確保公正透明，由中立國監察委員會監督調查。

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