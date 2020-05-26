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哈佛教授示警：中美競爭的最終局面是「雙輸」

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▲▼哈佛大學政治學教授艾利森（Graham Allison）。（圖／達志影像／美聯社）

▲哈佛大學政治學教授艾利森（Graham Allison）。（圖／達志影像／美聯社）

記者王曉敏／綜合報導

隨著貿易戰及5G角力加劇，中美關係逐年緊張，哈佛大學政治學教授艾利森（Graham Allison）今（26）日接受外媒採訪時表示，中美關係惡化，最終的局面將是「雙輸」。

艾利森今日在CNBC節目《 Squawk Box Asia》上表示，美國總統川普與中國國家主席習近平正努力控制其國內的疫情，也持續就病毒源頭問題相互指責。「我認為這將使情況全面惡化，我希望這不會造成永久性的損害。」他指出，這兩個經濟巨人間的競爭可能導致第一階段中美貿易協議的破裂。

請繼續往下閱讀...

事實上，除了艾利森外，其他專家也警告，北京當局將難以履行其在第一階段貿易協議中祭出的承諾，即中國大陸將在2017年的基礎上，於2021年前額外購買2000億美元的美國商品即服務。戰略與國際研究中心（CSIS）智庫本月中旬即預期，受到新冠肺炎疫情影響，這一承諾將難以達成。

日前有專家指出，中美間的緊張局勢可能導致「新冷戰」。曾於川普政府擔任貿易顧問、現為律師事務所艾金甘普合夥人的威廉斯（Clete Willems）本月初就說道：「我們必須誠實地面對現實，這是新冷戰的開始，如果我們不小心，事情恐變得更糟。」

不過，布魯金斯學會（Brookings Institution）研究員李成表示，即使兩國關係的惡化速度較預期快得多，但雙方都未對此作好準備，「我認為戰爭將是毀滅性的，不會有贏家。」他強調，「這場戰爭應該且可以並必須被預防。」

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