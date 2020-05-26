「Stay Hungry, Stay Foolish」　金管會主委帶領金融業朝4面向發展

▲金管會今日召開主委上任記者座談會。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

金管會主委黃天牧今（26）日在上任記者座談會上表示，他長期投注金融監理工作，深知公權力的行使須具備金融專業及監理經驗，期許同仁蘋果創辦人賈伯斯（Steve Jobs）「虛懷若愚，求知若渴（stay foolish, stay hungry）」的精神，引領金融業朝向金融科技、金融創新及永續發展，落實普惠金融。

金管會主委黃天牧表示，這是他上任後，第一次以例行記者會的方式和大家交流、請益。上周首次出席立法院財委會並備詢，並向立法委員報告他的監理理念及施政重點，「這是民主政治中立法權監督行政權的最佳體現，其實在我的心中還有第四權，也就是新聞媒體對金管會的監督，對金融市場的健全發展同等重要」。

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黃天牧指出，金融機構的經營除了主管機關的監督外，也仰賴金融機構自律及社會監督三個支柱的協助配合，其中媒體在社會監督功能扮演相當重要的角色，所以金管會與媒體也存在合作關係。

黃天牧也提及，他長期投注金融監理工作，深知公權力的行使須具備金融專業及監理經驗，也體認外在政治、經濟及社會環境的快速變動，促使監理工作已難以完全因循舊制，必須與時俱進，並提醒金管會同仁應秉持蘋果創辦人賈伯斯（Steve Jobs）「虛懷若愚，求知若渴（stay foolish, stay hungry）」的精神，審時度勢，調整監理思維，扮演好監督者的角色，並透過不斷吸收新知、接軌國際，掌握金融創新、金融科技的跨域整合及金融商品多元化發展等趨勢，引領金融業朝向金融科技、金融創新及永續發展，落實普惠金融。

黃天牧認為，「金融監理必須一步一腳印」，逐步踏實，行穩致遠，不求短暫光彩耀目，而在奠定國家金融發展長治久安的基礎，而健全的金融監理政策需務實規劃每項金融配套，在政策訂定過程中博採眾議、妥善評估，相關政策論據應充分，作好利害關係人的溝通，以理服人，才能受到公眾信任及尊重。

黃天牧期許，金管會同仁應體認政策的執行，將影響金融市場各方利益及業務發展，難以盡如人意，必須兼顧消費者、投資人權益保護，並教育社會大眾任何消費投資決策均有應承擔的責任。

最後，黃天牧引述普立茲新聞獎創辦人Joseph Pulitzer的名言，「國家是一艘船，新聞記者就是站在船頭的瞭望者，審視海上的不測風雲及淺灘暗礁，及時發出警報。」期待各位媒體朋友時時對他，以及金管會的施政，予以針砭及建議，共同為國家的金融穩定及榮景而努力。