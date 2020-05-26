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台日俄合作！滯俄台人搭日航返國　謝長廷：患難相助真朋友

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▲▼滯留俄羅斯的台灣留學生、僑民搭乘日本航空包機，上午抵達日本成田機場，預定下午轉機返回桃園機場，駐日代表謝長廷上午也到機場迎接國人。（圖／翻攝謝長廷臉書）

▲滯留俄羅斯的台灣留學生、僑民搭乘日本航空包機，上午抵達日本成田機場，預定下午轉機返回桃園機場。駐日代表謝長廷上午到機場迎接國人。（圖／翻攝謝長廷臉書）

記者黃巈禾／台北報導

外交部發言人歐江安26日表示，滯留在俄羅斯的94名國人與2名俄籍配偶，目前從莫斯科起飛，預計傍晚返抵國門。對此，駐日代表謝長廷在臉書引用日本政府發言人菅義偉所言「這是新冠肺炎疫情期間，日本、台灣、俄羅斯合作的一個好例子。」

謝長廷26日在臉書指出，終於在成田機場接到來自俄羅斯的留學生，總共96位，相信在台灣的家長迫不及待的等著見面，但他們是轉機，下午二點飛機才起飛往桃園，再忍耐一下就一切圓滿，這個過程特別感謝日本航空公司，今天早上中野支店長親自引導協助，節省很多時間。

謝長廷提到，日本政府發言人菅義偉在記者會上表示「這是新冠肺炎疫情期間，日本、台灣、俄羅斯合作的一個好例子。」的確，患難時的相助才是真朋友。

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