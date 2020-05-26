台日俄合作！滯俄台人搭日航返國　謝長廷：患難相助真朋友





▲滯留俄羅斯的台灣留學生、僑民搭乘日本航空包機，上午抵達日本成田機場，預定下午轉機返回桃園機場。駐日代表謝長廷上午到機場迎接國人。（圖／翻攝謝長廷臉書）

記者黃巈禾／台北報導

外交部發言人歐江安26日表示，滯留在俄羅斯的94名國人與2名俄籍配偶，目前從莫斯科起飛，預計傍晚返抵國門。對此，駐日代表謝長廷在臉書引用日本政府發言人菅義偉所言「這是新冠肺炎疫情期間，日本、台灣、俄羅斯合作的一個好例子。」

謝長廷26日在臉書指出，終於在成田機場接到來自俄羅斯的留學生，總共96位，相信在台灣的家長迫不及待的等著見面，但他們是轉機，下午二點飛機才起飛往桃園，再忍耐一下就一切圓滿，這個過程特別感謝日本航空公司，今天早上中野支店長親自引導協助，節省很多時間。

謝長廷提到，日本政府發言人菅義偉在記者會上表示「這是新冠肺炎疫情期間，日本、台灣、俄羅斯合作的一個好例子。」的確，患難時的相助才是真朋友。

★★★ 好康來了！過期票券換東森幣 ★★★

舉凡餐券、住宿券、SPA券等過期票券都可以起死回生，兌換東森幣加碼1.5倍，這麼好康的事，到底要怎麼做呢？首先，最重要的是把家中的過期票券找出來，進入東森購物的頁面，輸入會員帳號及密碼，就會出現票券驗證的畫面，接下來只要依序填寫禮券編號、條碼序號，並選擇信託銀行，就驗證成功囉。【快點連結】