還有降息的空間　永豐金：市場認為央行Q2可望降息1碼

▲永豐金控表示，目前市場認為央行還有降息的一點點空間。（圖／資料照）

記者吳靜君／台北報導

央行將在6月中旬召開理監事會議，決定利率，外界關心利率走向，以及影響銀行的獲利情形，永豐金今（26）日召開法說會，永豐金總經理朱士廷表示，目前整個局勢皆認為還有一點點降息的空間，尤其美國已經降到幾乎「零利率」，現在市場上普遍認為，央行第二季會降息約一碼（0.25%）。

朱士廷先表達對今年的看法「謹慎樂觀」，認為今年第二季經濟成長率會看到明顯的低點，但是下半年國際疫情趨緩，景氣會回升，第三季、第四季經濟成長率大約1.43%到1.69%，今年的經濟成長率應該還有1.38%；目前市場看央行還有降息的空間，但是如果央行降息對於銀行的獲利確實會有影響，因為銀行會先調整放款利息，而存款利息反映比較慢，普遍來說對銀行獲利比較不利。

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根據永豐金資料顯示，第一季永豐金稅後純益為23.5億元，每股稅後純益（EPS）為0.21元，較去年同期衰退37.3%，不過在銀行財富管理及複委託的業務，不受疫情的影響，反而逆勢交出漂亮的成績單，第一季手續費收入達到39.3億元，較去年同期大幅成長28%，再創單季新高，至第一季止，永豐金的股東權益報酬率（ROE）6.43％，每股淨值為12.95元。

在徵才方面，2020年初計畫全年徵才1500位，其中銀行約800位、證券約500位，目前計畫並沒有因為疫情而有所改變，今年更強力主打策略人才（MA）、數位科技人才、海外人才等，目前已經有1700人應徵。

朱士廷表示，今年金控仍會強化資產配置、提升經營績效、手續費收入、衝刺海外收益、積極推動數位轉型，深化公司治理與永續發展的經營方針，既定策略並不受新冠肺炎疫情影響，但是衝擊的經濟活動，將持續關注客戶違約風險，並且配合政府紓困措施，協助客戶度過難關，並從中尋求商機。

外界也關心，因為永豐金仍然側重於銀行與證券，是否有興趣併購保德信人壽，朱士廷表示，併購的事情目前不方便回答。

