華碩商用筆電、桌電勇奪去年銷售冠軍　再稱霸今年首季商用市場

▲專為創作者而生的ASUS ProArt Station D940MX桌上型電腦。（圖／華碩提供）

記者姚惠茹／台北報導

華碩（2357）今（26）宣布，根據知名市調最新報告顯示，華碩商用筆記型電腦與桌上型電腦挾2019年全台銷售冠軍的氣勢，再稱霸2020年第一季商用市場，其中商用桌電自2005年第4季起，至今已累計40季單季全台市佔冠軍，而商用筆電則自2004年以來，至今累計15年台灣市場銷售榜首。

華碩聯合科技系統業務處副總經理楊長明表示，華碩商用電腦集結卓越品質、彈性規格、快速交貨與專屬技術服務團隊等優異特色，全力滿足金融機構與高科技領域的專業需求，以及政府、教育與中小企業的大量設備採購，為用戶量身訂製極臻完美的解決方案。

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對於企業用戶而言，具備極速效能、節能省電、彈性擴充、完美連接能力與可靠耐用等亮眼特色的桌上型電腦，其中ASUSPRO D840MA最高配備第9代Intel Core vPro處理器與DDR4記憶體，提供絕佳效能與減少耗電量，最高可外接三台4K獨立顯示器，並具備強大的連接能力與多個PCIe插槽。

▲全新ASUS ExpertBook P2商用筆電。（圖／華碩提供）

華碩表示，全新ASUS ExpertBook P2 (P2451)商用筆電集結輕薄機身、極致效能、靈活擴充、堅固耐用與完備連接能力等絕佳特點，最高搭載第10代Intel Core i7處理器、超大32GB GDDR4記憶體、雙儲存設計與內建SensePoint指向裝置技術的防潑水背光鍵盤等強勁規格。

華碩指出，ASUS ExpertBook P2通過軍規等級耐用測試、支援Intel vPro與配備TPM 2.0安全認證晶片、攝影機防窺閘等多重防護，為用戶提供全方位的資安防護，並為華碩最完整的商用特色機種，讓企業以最佳效率與成本建構所有工作需求。

此外，專為創作者而生的ASUS ProArt Station D940MX最受關注，也為商用市場提供更全面的選擇，其中僅8公升輕巧機身設計的ASUS ProArt Station D940MX最高搭載第9代Intel Core i9處理器與NVIDIA Quadro RTX 4000或GeForce RTX 2080 Ti顯示卡，滿足專業創作所需。