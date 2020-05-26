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大立光結束中國蘇州廠！「110億元資金」匯回台灣擴廠　生產重心扎根台中

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▲▼台中,大立光,LARGAN。（圖／記者周宸亘攝）

▲大立光目前於台灣共有13個廠區。（圖／記者周宸亘攝）

記者楊絡懸／台北報導

「股王」大立光（3008）近年生產研發重鎮聚焦於台灣，2019年下半年結束中國蘇州廠、留下東莞廠，並因應未來4年於台灣興建新廠需求，完成海外匯款超過110億元資金，尤其今年前4月建廠房及發包廠務工程共耗費約40億元。大立光生產重心逐漸移回台灣，同時響應台商回台投資方案。

大立光目前於台灣共有13個廠區，中國則有蘇州廠及東莞廠，2014年起積極獵地擴產。台灣廠區部分，台中13個廠區中，分別有9個屬自有，4個為承租；另一方面，在資源整合集中的考量下，大立光證實於2019年下半年結束中國蘇州廠。

請繼續往下閱讀...

資金匯回的部分，大立光曾於2019年12月25日公告，從子公司ASTRO盈餘分配，匯回3.65億美元（約新台幣110億元），主要用於興建台灣新廠所需；大立光先前也於台中工業區買下3塊土地，合計約1萬5100坪。

在大立光已購3塊土地中，位於西屯的4200坪土地於今年上半年建新廠，最快2023年完工量產；7400坪土地預計於今年下半年動工；至於另一塊3500坪土地尚有租約，則留待2021年動工。

另據大立光於今年1月及4月時公布的廠房工程資訊，自地委建廠房及發包廠務工程，共約新台幣40億元，陸續依工程進度支出。大立光擴大投資，獵地、搶買設備動作不斷，下一波營收大躍進似乎仍須等產能充分利用。

多鏡頭趨勢成型，中國生產成本逐漸高漲，加上中國基地貢獻度越來越低，大立光內部就曾考慮留在台灣提升品質，也就是說，大立光早在為「回流台灣」做好布局準備，旗下用以生產玻璃鏡頭的中國東莞廠也備受囑目。外界認為，若大立光處分東莞廠，即代表退出玻璃鏡頭市場。

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