台股大漲126點收10997點　「萬一」關卡得而復失

▲ 台股。（資料照／記者湯興漢攝）

記者李瑞瑾／台北報導

台股今（26）日開高走高，盤中強漲超過百點、衝破11000點大關，並維持高檔震盪，尾盤稍有獲利賣壓，終場收在10997點、上漲126點或1.16%，成交量1807.66億元。

蘋概三王中，台積電（2330）收在295.5元、上漲1.2%；鴻海（2317）收在74.8元、上漲1.63%；股王大立光（3008）以3925元作收、上漲2.35%。

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類股指數除生醫類股小跌之外，其餘類股全數收高，傳產股如汽車類股大漲3.23%，紡織、電機、電器電纜也都有2%以上漲幅；電子股漲勢則較傳產股收斂，半導體、電腦設備、光電、電子零組件類股漲幅在1%上下。

台股分析師呂漢威指出，政府推動振興方案激勵今天盤面上觀光類股動了起來，而口罩解禁也讓防疫股續強；在電子股部分，因這一兩天美國限制華為產品清單，台灣有部分電子股可望有轉單效益，像是被動元件族群今日就表現強勢，但轉單效應是否確實有受惠，仍是要持續觀察。

另外，近日表現壓抑的權值股反彈，呂漢威指出，外資這一波被逼到「不回頭不行」，從低點8523點以來反彈將近三成，外資看情況全球疫情慢慢控制、各國也開始刺激經濟，而台灣是出口導向，全球景氣復甦對台有益，外資多少會因此回頭。而外資從年初以來大賣台股，但新台幣匯率卻是沒有大幅走貶，可見外資沒有大舉匯出，也開始慢慢回補先前賣出的台股部位。

呂漢威指出，台灣防疫產品解禁之後可以出口，加上台灣本身國內刺激消費方案，6、7月國內消費產業可望逐漸復甦，食衣住行育樂方面的個股都可以留意。但如果對於觀光股後市較為保守看待的投資人，也可以留意原物料族群，像是水泥、鋼鐵、塑化類股等。

而在電子股部分，電子股上半年仍是撐盤要角，但若期待電子股出現大漲行情，就是需要全球景氣確定復甦。可以持續觀察5G產品供應鏈、適時布局。

目前大盤仍維持震盪，後方沒有太大危機出現，但是要等到疫情結束還有一段時間，因此投資人可以邊走邊看，不要追高、有拉回再買，急漲的個股則可以適時獲利了結。