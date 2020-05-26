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搶工作！　2.8萬名畢業生「超前部署」　餐飲、休閒業急單徵才

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▲▼求職示意圖。（圖／123RF）

▲2.8萬名早鳥新鮮人已求職 。（圖／123RF）

記者余弦妙／台北報導

新冠肺炎疫情衝擊百業，畢業生求職也超前部署，104人力銀行總經理黃于純指出，最近一年更新履歷，且3-4月曾主動應徵全職工作的應屆畢業生和役畢生有2.8萬人；按各校早鳥比例排序，中央、中山、中興、中正大學畢業生求職積極度上升。

104人力銀行表示，隨著疫情趨緩，餐飲業和休閒服務業5月份的企業徵才家數已比4月回溫，企業用人急單隨時開缺，新鮮人求職不用等到畢業之後。

請繼續往下閱讀...

國內第一季經濟成長率雖下修到1.54%，但防疫有成，消費信心逐漸回籠，病毒之下的四大慘業已開始回魂。黃于純說，餐飲業5月份徵才企業家數比4月份增加10%，休閒服務業（如健身房、KTV、休閒農場等）增加3%，住宿服務業和旅遊服務業的月減幅也開始縮小，疫情對就業市場衝擊是否已經減弱值得觀察。

最後104人力銀行說，截至5月，線上有55.5萬個工作機會，其中，27.9萬個全職工作歡迎新鮮人，比去年同期減少5.1萬個，減幅15.6%，其中，旅遊休閒類人員、餐飲類人員、貿易類人員的年減幅最大，介於45%～60%。反觀，營建施作、規劃類人員、產品企劃、軟體工程等職缺較不受疫情影響，持續開缺。

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