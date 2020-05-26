滙豐銀投入離岸風電！　開立彰芳西島風電場36億保證函

▲滙豐銀行投入國內離岸風電的開發，為彰芳西島風電場開立36億元保證函。（示意圖／路透）

記者紀佳妘／台北報導

滙豐銀行今（26）日宣布，參與建置容量達589MW、由哥本哈根基礎建設基金（CIP）主導的彰芳西島離岸風場，除了擔任本次彰芳西島專案900億元聯貸案的共同主辦行，也是唯一為風電機建設提供保證函服務的國際性銀行，保證函規模達到36億元。

根據2019年全球風能協會報告顯示，自2013年以來全球離岸風電產業每年平均成長21%，預計至2030年全球風電總發電量將超過200GW，屆時亞洲也將是風電產業發展幅度最大的關鍵區域，其中主要成長市場包括台灣、越南、日本等地。

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此外，國際再生能源總署也指出，離岸風電將成為全球能源體系的變革者，也比碳基能源更具競爭力，預估2030年全球離岸風電的發電量將增加10倍之多。

西島彰芳風電場是台灣政府發展再生能源計畫的一部分，預計於2024年完成，屆時將成為台灣最大的海上風能項目之一，並為60多萬戶家庭提供乾淨能源。滙豐銀行強調，這次專案融資和保證函的交易將進一步鞏固滙豐台灣在永續金融項目的領先地位，同時展示台灣離岸風電的開發潛力。所謂的保證範圍，指的是涵蓋彰芳與西島風力發電公司在台灣西部建設的離岸風電項目。

滙豐銀行企業暨金融同業處指出，這次提供企業客戶如CIP量身定作的保證函解決方案，以抵禦專案建設衍生的相關風險，且在交易過程中，同時也為亞洲及歐洲等多國政府的官方出口信用機構提供新台幣計價的定期貸款。

滙豐銀行表示，金融是解決氣候變遷和加速低碳轉型的關鍵推動力。隨著低碳經濟轉型的融資需求增加，以及再生能源基礎建設的資金來源持續多樣化，全球資金對於各種永續專案的參與度將會不斷增加。

為因應不斷變化的金融時代與環境，滙豐銀行將憑藉其對於國際市場的熟捻和專業的融資能力，持續提供創新的綠色解決方案，以支持對氣候變遷、能源永續帶來積極作用的專案基礎建設。

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