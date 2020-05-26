踏出台北行銷台灣　謝金河讚陳時中：高手中的高手

圖文／鏡週刊

日前中央防疫指揮官陳時中南下屏東墾丁，還特別身穿花襯衫、腳踩木屐示範防疫新生活，藉此宣傳墾丁觀光，果真成為最吸睛的焦點。此舉讓財信傳媒董事長謝金河po文讚賞，認為這是非常高明的城市行銷，更是借力使力行銷台灣的好時機，「陳時中的一舉手，一投足，每一著棋都下得精準，可以說是高手中的高手！」

針對近日陳時中帶著「防疫五月天」南下屏東，還與五星縣長潘孟安一起成功打響屏東及墾丁的招牌，讓墾丁觀光士氣大振。謝金河昨（25）日深夜於臉書po文表示，這是非常高明的城市行銷，特別在疫情緩和下來後，台灣必須重振內需消費。

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謝金河也分析強調，目前疫情讓多數人出不了國門，而這正式重振國內旅遊觀光最好的時機，認為這次陳時中部長踏出台北、駕臨屏東，完全給足了潘孟安縣長面子，加上潘本來就是行銷高手，這回果真成功打響了第一炮，台南市長黃偉哲與新北市長侯友宜也跟進，希望陳時中能夠來走走，持續推銷各地的觀光產業。

最後，謝金河不僅認為目前是「借力使力」，行銷台灣的好時機，更藉此讚嘆陳時中部長，「一舉手，一投足，每一著棋都下得精準，可以說是高手中的高手！」



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