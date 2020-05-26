「脫口罩、滾出我的國家！」　CNN台裔記者海灘採訪遭謾罵

▲ 《CNN》台裔記者Natasha Chen海灘直播遭辱罵。（圖／翻攝自臉書Natasha Chen CNN）

記者吳孟臻／綜合報導

《CNN》台裔記者娜塔莎陳（音譯，Natasha Chen）上周末到美國南卡羅萊州默特爾海灘（Myrtle Beach）採訪，直播結束後她戴上口罩進行另一場訪問，卻有人朝她的團隊大罵，不高興他們戴著口罩，並對她大喊「滾出我的國家！」，甚至認為她要對新冠肺炎負責。

娜塔莎陳在臉書上表示，「這是我們的國家，但很不幸地，我知道很多亞裔美國人常常受到這種不合理的對待」。她與CNN棚內主播連線時提到，她採訪時民眾都很友善，只有一位出現不滿的態度。因為她直播時身邊都沒有民眾，所以直播當下她並沒有戴口罩，更發現整片沙灘只有一位民眾戴著口罩。

根據《CNN》官網，娜塔莎是亞特蘭大總部的記者，2017年加入CNN之前，曾在多個電視台擔任記者，也有從事主播的經驗，其專業更讓她獲獎多次，是美國亞裔記者協會（Asian American Journalists Association）的一員。

她的父母來自台灣，本身在舊金山出生、成長，從南加州大學獲得廣播新聞碩士學位，精通中文、英文，會說一些法文。

I liked Mayor Shirley Sessions’ smiley face on her face mask https://t.co/42tA4zlp0k — Natasha Chen (@NatashaChenCNN) May 23, 2020

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