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口罩每月2億片開放內外銷　沈榮津：業者卡位國際市場Good Timing

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▲口罩外銷禁令即將解禁，經濟部長沈榮津表示，目前規劃政府定量徵用800萬片口罩。（圖／記者李毓康攝）

▲口罩外銷禁令即將解禁，經濟部長沈榮津表示，目前規劃政府定量徵用800萬片口罩。（圖／記者李毓康攝）

記者林淑慧／台北報導

經濟部今（26）日邀集口罩業者研議定額徵用事宜，經長沈榮津表示，目前業者可供內外銷的產能為每日700萬片、每月上看2億片左右，除定額徵用者維持每片5元外，其餘由市場機制決定，業者也反饋現在開放是Good Timing，有利提前卡位國際市場、爭取防疫商機。

針對口罩徵用措施解禁，經濟部正式宣佈自六月一日起解除出口禁令，同時國內口罩廠按過去徵用比例分配，全台定額繳交日產量800萬片至衛福部指定交貨地點，其餘產能業者可自由分配內外銷，經濟部也將加強品管，顧好MIT口罩品牌形象。

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▲經濟部長沈榮津。（圖／記者屠惠剛攝）

▲經濟部長沈榮津。（圖／記者屠惠剛攝）

沈榮津指出，目前國內口罩庫存水位已接近3億片，在定額徵用制上路後，若國內口罩庫存水位低於1億片，政府的定額徵用量會從現行800萬片提高到1200萬片，已和口罩業者達成共識，以優先滿足國內防疫需求。

「政府用心幫業者想，定額徵用原先規劃每日1200萬片降到800萬片，對於爭取外銷商機有好處，業者也認為這時候開放接內外銷訂單，，這時機是恰到好處，政府用同理心為廠商思考。」沈榮津說。

依據經濟部統計，自5月7日至5月20日，國內口罩銷售概況如下：每日在藥局及衛生所銷售的數量約為570萬片，而透過便利商店等通路購買的口罩數量約為127萬片，總計每日一般民眾需求約697萬片。

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