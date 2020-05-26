甫發文盼與員工共渡疫情難關　深圳台資PCB廠總經理傳自殺身亡

▲PCB廠商深圳松維電子總經理魏嘉政傳輕生逝世。（圖／翻攝自松維電子官網）

記者王曉敏／綜合報導

印刷電路板（PCB）廠商深圳松維電子，傳出總經理魏嘉政近日在中國大陸輕生逝世，他的友人紛紛表示哀悼。

根據松維電子官網，該公司於1979年3月成立於桃園，並於1996年3月在廣東深圳設廠，目前員工人數約500多人。

請繼續往下閱讀...

此前，受到新冠肺炎衝擊，魏嘉政2月28日於個人臉書貼出致松維電子員工的公開信，信中保證「不裁員、不降薪」，盼與員工共渡難關。他在公開信中寫道：「目前疫情對製造業衝擊很大，停工造成訂單無法及時交貨，還要承擔房租水電、員工薪水，所有人措手不及，給企業帶來巨額的財產損失。」、「公司員工500多名，每月員工工資、租金、水電各費及生產製造物料費以千萬計數。」

魏嘉政在信中強調，「我這些天需要考慮的事情太多...但是員工是我最先考慮的。」他表示今年上半年銷售目標是「活著」，下半年則要「同期成長20％」。留言處也寫道：「相信劣勢很快可以過去」。而魏嘉政心繫疫情從其臉書公開貼文就可看得出來，其於3月陸續向母校及中國大陸的縣疾控中心以個人或公司名義贈送口罩，稱是「盡一點社會責任」，文字間無不透露出正面的訊息，然而稍早卻傳出其已於中國大陸輕生逝世，令外界遺憾。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995