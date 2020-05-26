花蓮兄弟到海邊撿貝類要給老母加菜　「哥哥等不到弟弟」陸海大搜索

▲▼海巡署及空勤總隊持續於失蹤海域搜尋。(圖／海巡署提供，下同)

記者王兆麟 ／花蓮報導

花蓮1對兄弟25日下午於和仁海域撿拾貝類，想要以此孝敬家中老母，讓年邁的母親可以加菜，但同行的哥哥在約定會合的時間、地點因苦等不到弟弟出現，只好報警請求協助，海巡署獲報派遣岸際巡邏組及空偵機趕赴失蹤海域搜尋，截至目前為止尚未尋獲該名民眾。

海巡署花蓮第九巡防區指揮部於25日下午5點14分，接獲和平派出所轉民眾報案，稱其同行之哥哥年約64歲，身穿黑色衣服及黑色褲子，身高約158公分，體重60公斤，於花蓮和仁海灘及懸崖一帶撿拾貝類失蹤，請求協助。

▲▼救援人員把握黃金時間持續搜救。

和平安檢所及沙東機動巡邏站考量失蹤男子有落海的可能性，同時通報偵防分署空勤吊掛分隊派出空偵機搜尋，另外協調蘇澳、花蓮海巡隊派遣巡防艇前往投入救援工作；另消防分隊及警方等也在現場岸際支援，但是到26日9點仍未尋獲，救援人員將績掌握黃金72小時持續搜尋。

警方表示，失蹤男子25日約上午10時左右與其兄於和仁海灘撿拾貝類，兩人分頭撿拾並約定下午1時30分會合，其兄於約定時地等候至1點50分，卻一直未見其弟人影，其兄表示，弟弟未帶手機無法聯絡，也並未看見弟弟落海，曾打電話回家，家人也表示沒看見弟弟回家。

海巡署第九巡防區指揮部表示：民眾於岸際發生任何狀況，隨時都可利用行動電話或市話緊急撥打「118海巡服務電話」，將立即提供各項協助，以維護人民生命財產安全及落實維護海域安全及海上救難的使命！

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