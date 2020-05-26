新鮮人看過來！　勞動部辦線上就業博覽會、釋出近1萬個職缺

▲徵才職缺同步刊登台灣就業通網站。（圖／資料照）

記者余弦妙／台北報導

勞動部勞動力發展署聯合指出，全國大專校院辦理線上就業博覽會繼北區場次在18日開跑後，中、南區場次亦接力登場。勞動部表示，這次的線上就業博覽會釋出近1萬個職缺。

勞動部表示，本次線上就業博覽會中、南區場次，將與國立暨南國際大學、國立勤益科技大學、國立中山大學、國立屏東科技大學、朝陽科技大學、弘光科技大學等26所學校合作。

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而參與的企業包括「欣興電子」、「矽品精密」、「矽格」及「京元電子」等約500家企業釋出近1萬個職缺，其中包含彰化基督教醫療、童綜合醫療、秀傳醫療等14家醫療體系徵才超過500名專業醫護人員。

本次線上就業博覽會除線上提供職缺之外，為協助青年求職順利，特別設置系列專區，如「面試二三事」提供求職面試技巧、「職涯測評」提供各項職涯適性評量、「工作百科」提供職務工作內容簡介，以及「薪資探索」提供各行業薪資水平查詢等，求職新鮮人參考運用。

發展署說，之後也將透過各地就業中心持續追蹤關懷參加活動之求職者就業情形，並依其需求持續提供職缺媒合、就業諮詢或推介參加職業訓練課程等服務。

想瞭解本次線上就業博覽會相關資訊可上台灣就業通網站─找工作查詢，或撥打24小時免付費客服專線0800-777-888詢問，如有參加活動或投遞履歷相關問題也可以來電詢問。