興櫃股王昇佳申購價498元！若以近期股價推算「抽中1張現賺25萬」

▲昇佳電子（6732）公開申購股票，公開申購價為498元。（圖／pixabay，示意圖，與本文無關）

財經中心／台北報導

興櫃股王昇佳電子（6732）辦理初次上櫃普通股承銷，明（27）日起「一連3天」將辦理公開申購，其中，公開申購價為498元，預計6月2日公開抽籤。據悉，昇佳近期股價維持在700元以上，若以26日盤中最高價754元推算，等於一張現賺25.6萬元。

昇佳穩居興櫃股王，預計6月上旬上櫃掛牌，此次辦理初次上櫃普通股承銷採競價拍賣和公開申購辦理，競價拍賣2546張，公開申購張數736張。其中，參與競拍的合格標單達4306筆，最低得標價628.01元，最高得標價格為683元；公開申購價則訂為498元，申購日為5月27日至29日，預計6月2日公開抽籤。

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據悉，昇佳近期股價維持在700元以上，25日收盤價733元，26日股價持續上漲，早盤以740元開高，甚至一度衝達754元，若參與公開申購的投資人抽中1張，以26日盤中最高價754元推算，等於一張現賺25.6萬元，不過實際獲利仍以上櫃後股價表現而定。

昇佳是IC設計廠矽創（8016）旗下子公司，產品包括光學感測晶片及微機電感測晶片等。昇佳2019年營收48.1億元，年增148%，毛利率42%，稅後純益13.2億元，年增306%，每股稅後純益（EPS）35.1元；今年Q1營收13.5億元，年增88.71%。

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