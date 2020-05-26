謝金河：港版國安法一定會過　香港資本市場也呈現末日景象！

▲「港版國安法」再度引發香港混亂。（圖／路透）

記者謝仁傑／綜合報導

財信傳媒董事長謝金河在臉書發文指出，香港恆生指數幾乎回到疫情的低點，正在測試很重要的200個月平均缐，這是香港長缐前途的重要多空轉折點，除了靠阿里巴巴、美團、騰訊、小米撐起半邊天，香港資本市場已變了調。謝金河預言，港版國安法一定會過，港人的抗爭恐怕愈來愈無力，眾多港人出走，資本市場也呈現末日景象。

謝金河表示，報載港星邱淑貞先生沈嘉偉投資的香港上市公司IT（999），發布重大訊息，今年預計將減少7億港幣，才知道這家香港知名服飾品牌這兩年營運急轉直下，逐步從6.18跌至1.02港幣；另一家也是與影視紅星林青霞有關的思捷環球，這些年在邢李源出脫股權後，一直從87跌至0.54港幣後，賣給李寧所屬的非凡中國。

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謝金河指出，從香港的股市來看，這一年多來有幾個共同特徵。一是停牌，暫停交易的公司愈來愈多，這些停牌企業能夠重新活著的少之又少，停牌等於變壁紙；二是很多公司的經營者在高檔套現後，股價且戰且走，最近像著名的籃籌公司、馮國綸的利豐集​​團，逐步發展從51.95跌到0.435港幣，大股東決定用很低的價格買回，利有化下市，投資人套牢只能自認倒楣，這種從高價殺到低價，往往剩下高價十分之一的遍地都是；三是遭受剩下的零點幾元的殼股或仙股愈來愈多。

謝金河點名真正具有代表性的是匯豐控股，從130.5跌到35港幣；渣打銀行從256.2跌到34.9港幣；代表李嘉誠系統的長和集團，香港天字第一號（00001），一直從174.9殺到45.05。其它香港本地財團，如九龍倉、希慎、恆隆、新鴻基地產，表現不知不覺都跌很深。

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