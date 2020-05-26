友訊董座胡雪聘首席顧問襄助　趙國帥：路見不平、拔刀相助

▲友訊首席顧問趙國帥。（圖／記者湯興漢攝）

記者姚惠茹／台北報導

網通廠友訊（2332）經營權越演越烈，董事長胡雪聘請趙國帥擔任首席顧問，襄助公司治理，趙國帥今（26）日接受媒體訪問，談到自己是路見不平、拔刀相助，所以來蹚這蹚水，未來將會針對公司治理給予經營策略，並透露公司派已經找好總經理、財務長等經營團隊，完善公司營運。

趙國帥表示，友訊正值風雨之際，而自己與胡雪認識透過長輩介紹，並且同情胡雪的處境，所以來蹚這蹚水，主要就是本著俠義的精神，路見不平、拔刀相助，並在與胡雪深談過後，未來將針對公司治理給予經營策略建議。

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趙國帥指出，胡雪有心要經營團隊，可惜中間遇到很多問題，所以需要慢慢克服，並透露已經找好候選的總經理、高階主管團隊，未來將會完善公司營運、健全制度，讓公司運作更加順暢，而自己與胡雪的合作有高度互補，相信將來可以發揮綜效。





▲友訊首席顧問趙國帥上任隔日面對媒體。（圖／記者湯興漢攝）

針對營運，趙國帥表示，友訊本質優良，而且有傳統的歷史與榮耀，未來期望能走跟蘋果一樣的路，雖然近年紅色供應鏈的競爭激烈，但是友訊力圖振作，並有把核心保留，像是經營品牌、全球通路、研發能力等等，期望完成企業變革，逐步來檢討需要改善的地方。

趙國帥強調，自己擔任首席顧問的第一步就是要把制度健全，維護股東權益，並達到穩定軍心的效果，至於經營權之爭，自己不便評論，因為不是被找來友訊的範疇，但是他已經跟胡雪碰面多次，覺得外界對胡雪的誤解很深，其實他只是希望可以做對的事情，重新將友訊發揚光大。

趙國帥現任五福旅遊獨立董事，曾任長榮航空協理、台灣電視公司副總經理、華信航空總經理、中華航空總經理及董事長、台灣之星董事長。

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