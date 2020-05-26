疫情趨緩開始解禁　英相強生：英格蘭商店6/15全面開業

▲英國首相強生（Boris Johnson）宣布未來將逐步解封。（圖／路透）



實習記者陳妙津／綜合報導

英國首相強生（Boris Johnson）在記者會上宣布，所有在英格蘭地區販賣非必要商品的商店可在6月15日重新營業。但他強調，此舉是「視疫情發展而定」，業者須遵守新的規定以保護消費者和員工，「我希望人們能對外出安全購物有信心，前提是他們必須遵守所有場所的社交距離規定。」

據BBC報導，英國自3月23日實施全國禁足令，所有非必需品商店都暫時歇業，隨著疫情趨緩，首相強生宣布6月15日解封可重新開業，而戶外的市場及汽車展銷中心則可搶先一步，從6月1日即可重開。

商業部長Alok Sharma表示，「讓非必需品商店重新開業是重建我們經濟的關鍵一步，將為英國提供數百萬個就業機會。」英國零售商聯合會則對此政策熱烈歡迎，但有些小商店則對此表示失望，因為他們原已經準備好下周就開始重新營業。

強生表示，已針對零售業發布新的社交規範，詳細說明維護公眾衛生安全應採取的衛生標準，「現在商店有時間在重啟之前開始實施新規定了，裡面已詳細說明應該採取的步驟。」據官方統計，英國新增死亡病例為121人，累計死亡人數達3萬6914人。