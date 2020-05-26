自由價更高？美商店拒顧客戴口罩　「鼓勵擁抱」引文化論戰

▲美國總統川普戴著護目鏡視察口罩工廠。（圖／路透）



實習記者陳妙津／綜合報導

戴口罩防疫已成台灣全民共識，但在美國有許多人選擇不戴口罩，因而引發一波文化大戰，甚至不時登上媒體版面。反對戴口罩生活的美國民眾大多認為戴或不戴都是個人自由，認為政府以防疫為名，強迫民眾戴口罩是侵害美國的自由精神。

據《衛報》報導，許多美國商家在過去數周中，在店內張貼「禁戴口罩入內」的告示牌，引發外界熱議。如肯塔基州一間超商的告示寫著，「店內禁止戴口罩，拿下它或去別間店。別再聽（州長）貝希爾（Andy Beshear）的了，他是個笨蛋。」

▲美國愛荷華州（Iowa）一名肉品加工廠員工，在口罩外再包一層防護。（圖／路透）



加州一間建築材料行則在本月初發布公布牌，不僅反對顧客戴口罩，還鼓勵擁抱。伊利諾州一間加油站員工則舉著類似的反對標語，並聲稱顧客戴口罩會讓他們在賣菸酒時，難以辨別是成人或小孩。

而早前堅不戴口罩的美國總統川普終於妥協，在參觀福特汽車工廠時戴上口罩，但仍聲稱「不想戴給媒體看」。儘管見到川普終於戴上口罩令人欣慰，但不禁讓人懷疑冠狀病毒在美國的傳播程度有多大，這些都要歸功於美國公民堅決維護「個人自由」，而非他人不想生病的「權利」。

▲▼ 美國副總統彭斯28日探訪梅約醫院時並沒有依規定戴上口罩。（圖／路透）



反對居家防疫隔離的民眾認為，政府侵犯人民的自由以減低新冠肺炎死亡數是違反美國精神的作為。有店家會告訴顧客，在進店時能戴什麼、不能戴什麼，而因為戴口罩而被禁止入內的民眾，會以自由為名故意對員工咳嗽。

日前一段好市多員工及顧客爭執的影片在網路上曝光。好市多員工在片中表示，「我為好市多工作，要求這位顧客戴口罩是公司的政策。」該名顧客則邊拍邊回嗆，「我不會照做，因為我在自由的國家生活。」

美國作家吉利達拉達斯（Anand Giridharadas）對此表示，「曲解自由權利的含意會害死我們」，直指少數人誤解扭曲自由權利的意義，認為自由便是可以自由選擇想要的事物。

美國前總統羅斯福1941年發表著名的「四大自由」演講時詳述，美國人民除了言論、宗教和經濟自由外，還有免於恐懼的自由，而爭取此自由是美國加入二戰的重要背景之一。隨著美國發現自己正與一場致命大流行搏鬥之際，這是一個值得探討的議題。