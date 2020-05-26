拜登戴黑口罩獻花給傷亡軍人！與川普形成對比　適當時機恢復競選活動

▲拜登與妻子戴口罩出席國殤日。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者施怡妏／綜合報導

美國民主黨準總統候選人拜登（Joe Biden）睽違兩個多月後，於25日「陣亡將士紀念日」（Memorial Day）公開露面，帶著妻子一同到威明頓（Wilmington）的退伍軍人紀念碑獻花致意。當天，拜登與妻子吉爾（Jill）都戴著黑色口罩，兩人與當天出席活動、依然不願意戴口罩的美國總統川普，形成強烈的對比。

綜合外媒報導，當天川普也帶著妻子一同出席「國殤日」，表彰過去在戰爭中犧牲生命的美軍將士，以及致敬目前在第一線抗疫人員，但全場幾乎只有他們不戴口罩。

在公共場合要不要戴口罩，成為美國的新文化戰爭，且逐漸政治化，也讓口罩成為辯論的代表物之一。有一派的民眾聽從衛生官員的話，出門戴上口罩；但有另一派的人則認為戴口罩違反自由，川普也帶頭不戴口罩，支持他的人也傾向不戴口罩，並且拒絕任何防疫相關的措施。

▲美國總統川普和妻子梅蘭妮亞出席「陣亡將士紀念日」。（圖／達志影像／美聯社）

▲拜登與妻子獻上花圈給傷亡的軍人。（圖／達志影像／美聯社）

新冠肺炎爆發之後，美國疫情日漸嚴峻，確診人數高達166萬人，死亡人數則多達9萬人，拜登因此取消了3月10日的克里夫蘭競選集會，選擇待在家中進行「虛擬競選」。

25日「陣亡將士紀念日」這天，拜登和妻子獻上白色花圈，在紀念碑前默哀，他表示，「永遠都不會忘記這些男男女女的犧牲」。拜登行事低調，此次的行程沒有對外公開，現場也沒有媒體到場，他表示，「直到總統大選的前五個月，不會只待在家中，但受到疫情的影響，此次總統大選被凍結。」

有些民主黨的策略家擔心，若拜登持續待在家中隔離防疫，大選會因此輸給川普。川普對此還諷刺拜登，實際上是躲在自己家的地下室競選。拜登的顧問則表示，目前正在計劃於適當的時機恢復競選活動，但不會著急，會先聽從衛生專家給的建議，也會聽從當局的社交隔離建議。