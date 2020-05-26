飲料旺季前哨戰開打　統一推濃厚系新品牌搶250億茶飲商機

▲國內包裝茶飲料市場一年商機高達250億元以上，統一集團獨立出品牌「濃韻」搶市。（圖／統一提供）

記者林淑慧／台北報導

飲料旺季來臨，在飲品趨勢健康化推動下，包裝茶將是今年食品大廠角力戰場，食品龍頭統一集團宣佈將旗下純茶類的濃厚系茶飲，獨立出品牌「濃韻」搶市，不僅吹響飲料業者迎接夏季旺季的號角，也搶攻年產值上看250億元的包裝茶市場商機。

依據台灣製茶工業同業公會統計，國內包裝茶飲料市場一年商機高達250億元以上，調查並指出，包裝茶有相當大的比例銷售額來自便利商店，而近年來茶飲掀起濃厚系風潮，包括統一、泰山、黑松均在茶飲料市場積極佈局。

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國內飲料市場總體規模約555億元，其中茶飲料占大宗、上看250億元，不過近年茶飲料在運動飲料、包裝水崛起下，銷售總額略有小幅下滑，但每年到了夏季各大飲料業者仍相繼推出數十種新品搶市，成為兵家必爭之地。

▲國內包裝茶飲料市場一年商機高達250億元以上，統一集團獨立出品牌「濃韻」搶市。（圖／統一提供）

統一公共事務部經理凃忠正表示，近年來市場上各種茶飲紛紛推出濃厚口味，但純茶類的濃厚系茶飲卻少之又少，統一瞄準追求手泡茶口感濃厚純茶的消費者，獨立出品牌「濃韻」，以開拓濃烏龍茶、濃綠茶市場。

「茶飲市場吹起健康風潮，滿足消費者對濃厚手泡茶韻口感的追求，從對產地、製程、茶葉用量的堅持著手。」凃忠正指出，日式綠茶嚴選日本出產的茶葉，烏龍茶則是選用阿里山產的在地茶葉，分別運用遠紅外線焙茶、低溫作菁等技術，除了使茶湯濃郁，香氣飽滿外，濃厚的風味物質更讓茶湯入口不苦澀。

另外，統一集團聚焦發展主力品牌茶裏王、純喫茶與麥香系列，在國內茶飲料市場市占率逾四成，三大茶飲品牌針對上班族、學生等不同族群深耕，在主客群裡穩固銷售，維持市場龍頭地位。

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