過半數民眾對報稅新制霧煞煞　小資族、大戶族善用2招有感節稅

▲根據調查顯示，有57%民眾對今年度所得稅改制重點不了解。（示意圖／pixabay）

記者紀佳妘／台北報導

中信銀行最新發布「財富管理客戶理財趨勢調查」，受到疫情影響，逾5成受訪民眾對於報稅有疑慮，包含不了解繳稅工具、繳稅優惠訊息與稅法制度等，中信銀行建議，民眾善用信用卡或數位帳戶繳稅優惠，或尋求理財專員諮詢適合自己的繳稅規劃，同步檢視個人及家庭財務狀態，打造專屬理財計畫。

中信銀行「財富管理客戶理財趨勢調查」針對台灣地區中信銀行財富管理客戶進行網路調查，調查期間自今年4月20日至5月3日，有效樣本574人。這次調查發現57%民眾，對今年度所得稅改制重點不了解，中信銀行提醒，稅務規則可能因政府政策重點修訂調整，若未確實了解稅制變化，恐錯過最適用的稅務申報方式。

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針對稅制改制有認知的民眾，對「因應疫情調整申報與繳納稅金政策」最有感。整體而言，民眾最關切的稅務議題為「不動產轉移」、「贈與稅及遺產稅」、「海外資金匯回」等，中信銀行建議，民眾可以透過理財專員協助，展開個人或家庭財務規劃，全台各分行皆提供「全方位家庭理財健診」服務，全面檢視個人與家庭理財目標，進行專屬規劃。

調查也指出，民眾偏好的繳稅管道，有5成9的受訪者以信用卡為主要繳稅工具。中信銀行為方便民眾輕鬆繳納，整理不同族群適合的繳稅方式，即日起至今年6月30日止，針對小資族群，My Way台幣數位帳戶新戶以My Way台幣數位帳戶或連結My Way台幣數位存款帳戶的簽帳金融卡，透過財政部稅務入口網或財政部稅額試算書QR Code繳交綜合所得稅，繳稅金額滿1,500元，並完成指定數位任務，即享現金回饋新臺幣150元，免登錄且無名額限制，每個My Way台幣數位帳戶限享回饋一次。

至於大額繳稅族群，中信銀行則建議，可使用中信卡繳稅，不限卡別、不限稅額，享刷卡免手續費，並提供信用卡最高12期分期0利率（簽帳金融卡不適用分期），中信商旅鈦金卡卡友刷卡繳納稅款，可享0.2%現金回饋無上限的優惠，針對單筆稅額達100萬元（含）以上且一次付清的客戶，中信銀行加碼0.168%現金回饋（加碼回饋上限為4.5萬元），最高可享0.368%現金回饋。

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