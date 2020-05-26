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沒有明星代言！台酒金牌啤酒新推主題罐　也來「T-A-I-W-A-N」

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▲▼台酒,金牌啤酒,台灣價值。（圖／台酒提供）

▲台酒金牌啤酒主題罐。（圖／台酒提供）

記者吳靜君／台北報導

台酒今（26）日宣布，金牌台灣啤酒今年雖然沒有明星代言，但是因為疫情讓國際看到台灣，因此推出TAIWAN主題罐，瓶身以這6個字母為字首延伸出正面價值的能量，此外台酒也表示，7月底前購買有機會刮中萬元大獎。

台酒表示，今年金牌台灣啤酒的電視廣告，沒有明星代言、沒有商品介紹、沒有歡樂暢飲，因為新冠肺炎（COVID-19）病毒的肆虐，正使人類面臨前所未有的浩劫與悲傷。但是，亦有一幕幕令人動容的畫面正在台灣上演，讓大家抱持希望、看到曙光。

請繼續往下閱讀...

過去台灣在世界上雖然不受重視，但對國際事務的參與及貢獻卻從不缺席。2020年的這場疫情，讓台灣得到世界的矚目及支持。台灣人一直以來良善與正向的特質，讓台灣挺過一次又一次天災人禍考驗。

這一次，當全球陷入疫情惶恐與不安，我國人民展現高度素養、公僕們戮力堅守岡位，讓台酒深深感受到身在台灣的幸福，更將「TAIWAN CAN HELP」這股正向力量推向國際。

今年，金牌台灣啤酒特別推出TAIWAN主題罐，設計概念以 T-A-I-W-A-N 為字首延伸出不同的正能量單詞，Trust 信任、Attitude態度、Imagination想像、Willpower 意志、Ardent熱血、Nice 友善，每一罐都灌注滿滿台灣人特質；當6款排在一塊時，可見TAIWAN字母以俐落的色塊連成一線，象徵著國人串聯「一塊為台灣拚起來」的精神。為的就是與國人一塊分享這份榮耀，更是向在關鍵時刻站在第一線的醫護救難人員、以及所有為這片土地無私奉獻的每個人致敬，為台灣乾一杯。

在面對疫情不掉以輕心的同時，也要活絡經濟、促進消費！即日起至7月31日，購買印有「喝金牌拚百萬」活動圖像的金牌台灣啤酒4入、6入裝商品，刮開內側銀漆就有機會刮中萬元、千元、百元多項現金好禮及「再來一罐」好康優惠。

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