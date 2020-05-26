台公開發行公司前4月營收跌逾6%　6大產業成長表現突出

▲台灣企業營收受到新冠肺炎疫情影響大為衰退。（圖／記者湯興漢攝）

記者吳靜君／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）全球擴散，中華徵信所今（26）日調查，發現台灣2301家公開發行公司今年前四月總營收較2019年衰退6.76%，多達29大產業、超過八成比重的產業都呈現衰退的趨勢，尤其內需產業受創最為嚴重，建議企業應持續強化內部信用風險管理能力，與全球產業供應鏈密切接軌的台灣企業更應加速落實供應商風險管理機制。

根據中華徵信所分析，2301家公開發行公司包括上市櫃公司、興櫃與公開發行公司等，今年前四月的營收衰退6.76%，在35大產業中就有29大產業營收下滑，且由於台灣限制外國人入境及民眾減少外出因素，觀光事業的營收更是產業衰退之最。

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不過在維持營收正成長的6個產業中，包括半導體業、電子零組件業、資訊服務業、汽車工業等都維持正成長，甚至成長幅度達21.97%之多。整體電子製造產業雖然在疫情中表現相對突出，不過中華徵信所提醒，雖然電子產業旺季將至，在美中貿易戰持續升溫的情況下，國際產業鏈的變數仍然不少，高度接軌國際產業供應鏈的台灣企業可能會因產業鏈重整或移轉而遭受波及。

中華徵信所建議台灣企業持續強化內部信用風險的管理能力，並且更審慎評估國內外合作夥伴的經營穩健程度與信用風險，給予的信用額度更須視情況適時調整，避免因為各國封城、封關、限制邊境進出等措施，而影響自身企業營運。中華徵信所總經理郭曉薇也建議，企業除了應避免供應商過度集中於單一區域、落實分散風險措施外，供應商風險管理也須擴及至更多面向，擴大檢視供應商的供應商、關係企業或母公司的營運狀況，才能更全面地進行盡職調查並掌握潛在合規風險。

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