惡夫覬覦老婆嫁妝　丟毒蛇山蝰謀殺失敗…「2月後再扔眼鏡蛇」趁睡啃食愛人！

▲劇毒的蛇類山蝰（Russell's viper）。（圖／翻攝自維基百科）

記者陳亭伃／綜合報導

結婚原本是喜事，但印度一名男子在和妻子新婚時，發現女方家屬給予相當豐厚的嫁妝，一時興起貪念，想要將妻子的嫁妝全部霸佔，於時買了毒蛇山蝰想要毒害妻子，未料當時卻沒有成功。日前男子再度向蛇販購買眼鏡蛇丟向熟睡的妻子，果然讓自己「殺妻計畫」成功，但事後卻被丈母娘發現「過度捍衛財產」，邪惡計畫才曝光。

根據印度媒體《India.com》報導，印度南部喀拉拉邦一名27歲男子蘇拉傑（Sooraj）因為覬覦妻子烏斯拉（Uthra）嫁進家門時，娘家所給的嫁妝，竟動起歹念想要謀害愛人得到百枚金幣、一輛車、50萬盧比（約台幣20萬元）。

今年3月蘇拉傑抓到毒蛇王山蝰（Russell's viper）偷偷放在家中，想讓毒蛇咬死妻子，未料烏斯拉因為被咬傷住院兩個月後就出院，蘇拉傑並沒有因此死心，反到又過了兩個月後，向一名賣蛇的人購買一條眼鏡蛇。

蘇拉傑將眼鏡蛇買回家後，趁著妻子熟睡時，將蛇丟向妻子所睡的地方，讓眼鏡蛇活活將烏斯拉咬死。根據警方調查，烏斯拉家境相當好，因此娘家給予很好的嫁妝，而蘇拉傑僅是銀行職員，在妻子死後頻頻提出自己對妻子財產的所有權，讓烏斯拉的父母起疑，全案進入他殺方面調查，意外發現竟是因為貪嫁妝釀禍。

警方推斷，蘇拉傑因為擔心若和烏斯拉離婚將要還嫁妝，因此起了殺機，目前已經蘇拉傑、賣蛇攤販逮捕，釐清案情後再起訴。

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