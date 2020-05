「戴口罩可能是有5歲癌症兒」　美州長數度哽咽：別淪為政治工具

▲美國北達科他州州長Doug Burgum。(圖/翻攝自Facebook/Governor Doug Burgum)

記者康心禹/綜合報導

新冠肺炎(COVID-19)疫情肆虐,美國北達科他州州長道格·伯古姆(Doug Burgum)近日在談話中數次哽咽稱,現在戴不戴口罩已經成為意識形態和政治鬥爭,戴口罩可能是因為家中有5歲的癌症患兒,「如果人們想戴口罩,他不應該為此感到羞恥,戴口罩可能是因為需要去守護所愛的人。」

據CNN報導,伯古姆在一場演講中提到,「我很欣慰我們北達科他州沒有經歷其他州戴不戴口罩的問題,沒有經歷意識形態和政治鬥爭,沒有因此產生分歧,我認為這樣的分歧毫無意義,希望大家能夠明白,戴口罩並不代表某種政治立場,並不代表支持某位候選人。」

In a tearful speech, Gov. @DougBurgum (R-ND) asks residents to skip the “ideological and political” debate on face masks. pic.twitter.com/BkTEDWxuYg