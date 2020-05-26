「戴口罩可能是有5歲癌症兒」　美州長數度哽咽：別淪為政治工具

▲美國北達科他州州長Doug Burgum。（圖／翻攝自Facebook／Governor Doug Burgum）

記者康心禹／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情肆虐，美國北達科他州州長道格·伯古姆（Doug Burgum）近日在談話中數次哽咽稱，現在戴不戴口罩已經成為意識形態和政治鬥爭，戴口罩可能是因為家中有5歲的癌症患兒，「如果人們想戴口罩，他不應該為此感到羞恥，戴口罩可能是因為需要去守護所愛的人。」

據CNN報導，伯古姆在一場演講中提到，「我很欣慰我們北達科他州沒有經歷其他州戴不戴口罩的問題，沒有經歷意識形態和政治鬥爭，沒有因此產生分歧，我認為這樣的分歧毫無意義，希望大家能夠明白，戴口罩並不代表某種政治立場，並不代表支持某位候選人。」

In a tearful speech, Gov. @DougBurgum (R-ND) asks residents to skip the “ideological and political” debate on face masks. pic.twitter.com/BkTEDWxuYg — The Recount (@therecount) May 22, 2020

伯古姆指出，很多人戴口罩，可能是因為家中有個5歲的癌症患兒，或者是家裡有很容易感染、虛弱的成年人，「我很高興看到我們的州充滿智慧，富有善心、同情心和包容，如果有人想戴口罩，他不應該為此感到羞恥，因為新冠病毒對他的生活而言是另一種風險，大家的第一反應該是，他們戴口罩是因為要去守護所愛的人。」

根據約翰霍普金斯大學的最新數據，美國累計確診166萬72例、死亡9萬8184例、37萬9157例病癒、1460萬4942人已接受篩檢；而北達科他州累計確診2418例、死亡53例。