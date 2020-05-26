聽見「主人垂死遺言」！鸚鵡在籠內學舌狂喊…成命案證詞

▲阿根廷一隻鸚鵡在命案現場不斷重複主人生前的求生遺言，被檢方當成證據。圖為一隻金剛鸚鵡。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者吳美依／綜合外電報導

阿根廷布宜諾斯艾利斯（Buenos Aires）的46歲女子托萊多（Elizabeth Toledo）全身赤裸陳屍家中，生前被性侵，最後慘遭勒斃。她所飼養的鸚鵡在鳥籠內目睹過程，事發以後留在命案現場，不斷模仿主人生前哀求嫌犯時所說出的話，被檢察官視為「受害者的最後遺言」，作為證據提交法庭。

托萊多2018年12月被發現陳屍聖費爾南多（San Fernando）的住處，全身赤裸躺在地板的床墊上。根據阿根廷《號角報》（Clarín），驗屍報告指出，她遭遇毆打、性侵，最後慘遭勒斃。相關單位展開調查，循線逮捕51歲的羅隆（Miguel Rolon）與62歲的阿爾瓦雷斯（Jorge Alvarez），2人都與死者住在同一棟公寓。

Its owner was found raped and beaten to death. 由 Daily Mail 發佈於 2020年5月25日 星期一

綜合《每日郵報》、《國家報》（La Nacion）報導，1名警察當時正在命案現場外面站崗，卻聽見像是女人尖叫的聲音，但公寓裡只有受害者遺體與鳥籠內的綠色鸚鵡。他走出房間，竟聽見那隻鸚鵡不斷重複大喊著「不！拜託讓我走！」（ay por favor soltame!）。此外，一名鄰居表示，他看見其中一名嫌犯逃離現場時，也聽見鸚鵡大聲尖叫著同一句話，還說了「你為什麼要打我？」（por qué me pegaste?）

檢方上周把相關證據提交法庭，首席檢察官聖塔拉（Bibiana Santella）已把鸚鵡的「證詞」納入其中，並將宣稱這是死者生前所說的最後一段話。此外，他們指出，受害者前臂的一處咬痕，與羅隆的齒痕「像是指紋一樣」符合，DNA證據也明確指出阿爾瓦雷斯犯下性侵與謀殺的罪行。

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