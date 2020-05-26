尚比亞3名中國人遭殺害焚屍　非洲仇中情緒高漲





▲尚比亞發生3名中國人遭搶劫殺害後焚屍案，原因恐與4月廣州發生的非洲種族歧視風波有關。

記者吳孟臻／綜合報導

中非國家尚比亞首都路沙卡（Lusaka）24日發生謀殺案，3名中國籍人士在中資倉庫遭謀殺，兇嫌事後企圖焚屍滅證。事發原因似乎與當地排中情緒有關，目前當地警方已逮捕2名嫌犯，中國駐尚比亞大使館也對此案提出嚴正交涉，要求儘快破案嚴懲兇嫌。

根據《Zambia Reports》報導，路沙卡警方24日中午收到民眾報案，當地一處中資倉庫發生火災，當警察和消防隊趕到現場，發現負責人不在事發倉庫，進一步詢問後，移動到倉庫後方的房屋尋找，卻發現門前地板有大量血跡，更在屋內床邊地板上發現一把帶著血跡的彎刀。根據現場民眾指認，警方在附近的花園緊急逮捕一名22歲的嫌疑人。

Three Chinese nationals have been brutally murdered in #Lusaka #Zambia by three black suspects on May 24, local police said. Details and identities of suspects are not unveiled. The lady’s body was even burnt to ashes.

The video is too brutal, I won’t put it on Twitter. pic.twitter.com/bZjycY1vtE — Shen Shiwei沈诗伟 (@shen_shiwei) May 25, 2020

後來警方在發生火警的倉庫內找到一具被焚燒過的屍體，死者為52歲的曹姓中國女子。根據報導，警方事後得知倉庫還有2名中國員工，估計也遭謀殺，目前正積極尋找她們的下落。經過初步調查，警方將2男1女的尚比亞人列為重要嫌疑犯，殺人搶劫後企圖毀屍滅跡，目前抓到其中2人，還有1人在逃。

案發的24日，中國大使館派員到現場瞭解情況，並表示關切，直到隔日正式向尚比亞外交部提出嚴正關切，對暴力事件表達強烈譴責，要求尚比亞政府對中國公民採取因應的保護措施。

▲中國駐尚比亞使館就3名中國公民遇害案提出嚴正交涉。（圖／翻攝自中國駐尚比亞大使館官網）



近期非洲出現嚴重的「仇中、排華」現象，恐怕與廣州4月對在中國的非洲人採取強制檢測，上百非洲人遭排擠驅離、流落街頭，引發的種族歧視風波有關。

3月尚比亞出現新冠肺炎首例後，尚比亞當地華人企業、餐廳開始實施嚴格的防疫措施。一周前在路沙卡，中國裔女子和尚比亞裔丈夫到一間路沙卡華人超市購物，在門口被超市以「控制人數」拒絕進入，當事人認為防疫只是藉口，歧視非洲人才是真正理由。

後來消息在網路上爆開，路沙卡市長桑帕（Miles Sampa）下令關閉該超市，並從18日開始，呼籲在中資企業的當地員工舉報。桑帕政府21日聲稱收到檢舉，有中資理髮廳拒絕替尚比亞人服務，因此下令關閉全部的中資理髮廳，隨後前往多間中資企業突襲檢查，查看是否有類似的種族歧視行為。

In Zambia, Lusaka's Mayor, Miles Sampa has closed a Chinese barbershop in Lusaka which refused to render its services to Zambians. All the messages in the shop were written in Chinese.



A Chinese restaurant was also shut down for denying Africans entry. pic.twitter.com/uJIhehyZoC — Africa Facts Zone (@AfricaFactsZone) May 23, 2020

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