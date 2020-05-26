　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

尚比亞3名中國人遭殺害焚屍　非洲仇中情緒高漲

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲


▲尚比亞發生3名中國人遭搶劫殺害後焚屍案，原因恐與4月廣州發生的非洲種族歧視風波有關。

記者吳孟臻／綜合報導

中非國家尚比亞首都路沙卡（Lusaka）24日發生謀殺案，3名中國籍人士在中資倉庫遭謀殺，兇嫌事後企圖焚屍滅證。事發原因似乎與當地排中情緒有關，目前當地警方已逮捕2名嫌犯，中國駐尚比亞大使館也對此案提出嚴正交涉，要求儘快破案嚴懲兇嫌。

根據《Zambia Reports》報導，路沙卡警方24日中午收到民眾報案，當地一處中資倉庫發生火災，當警察和消防隊趕到現場，發現負責人不在事發倉庫，進一步詢問後，移動到倉庫後方的房屋尋找，卻發現門前地板有大量血跡，更在屋內床邊地板上發現一把帶著血跡的彎刀。根據現場民眾指認，警方在附近的花園緊急逮捕一名22歲的嫌疑人。

後來警方在發生火警的倉庫內找到一具被焚燒過的屍體，死者為52歲的曹姓中國女子。根據報導，警方事後得知倉庫還有2名中國員工，估計也遭謀殺，目前正積極尋找她們的下落。經過初步調查，警方將2男1女的尚比亞人列為重要嫌疑犯，殺人搶劫後企圖毀屍滅跡，目前抓到其中2人，還有1人在逃。

案發的24日，中國大使館派員到現場瞭解情況，並表示關切，直到隔日正式向尚比亞外交部提出嚴正關切，對暴力事件表達強烈譴責，要求尚比亞政府對中國公民採取因應的保護措施。

中國駐尚比亞使館就3名中國公民遇害案提出嚴正交涉。（圖／翻攝自中國駐尚比亞大使館官網）

▲中國駐尚比亞使館就3名中國公民遇害案提出嚴正交涉。（圖／翻攝自中國駐尚比亞大使館官網）

近期非洲出現嚴重的「仇中、排華」現象，恐怕與廣州4月對在中國的非洲人採取強制檢測，上百非洲人遭排擠驅離、流落街頭，引發的種族歧視風波有關。

3月尚比亞出現新冠肺炎首例後，尚比亞當地華人企業、餐廳開始實施嚴格的防疫措施。一周前在路沙卡，中國裔女子和尚比亞裔丈夫到一間路沙卡華人超市購物，在門口被超市以「控制人數」拒絕進入，當事人認為防疫只是藉口，歧視非洲人才是真正理由。

後來消息在網路上爆開，路沙卡市長桑帕（Miles Sampa）下令關閉該超市，並從18日開始，呼籲在中資企業的當地員工舉報。桑帕政府21日聲稱收到檢舉，有中資理髮廳拒絕替尚比亞人服務，因此下令關閉全部的中資理髮廳，隨後前往多間中資企業突襲檢查，查看是否有類似的種族歧視行為。

►防疫期間也要一樣美麗！

★★★好康來了！過期票券換東森幣
舉凡餐券、住宿券、SPA券等過期票券都可以起死回生兌換東森幣，這麼好康的事，到底要怎麼做呢？首先，最重要的是把家中的過期票券找出來，進入東森購物的頁面，輸入會員帳號及密碼，就會出現票券驗證的畫面，接下來只要依序填寫禮券編號、條碼序號，並選擇信託銀行，就驗證成功囉。【快點連結】

 
ET快訊
這項徵兆是警訊！醫曝「11生活習慣」猝死機率飆高
女學生控教授性侵大逆轉！火辣錄音檔曝光　她嬌羞：你捏捏我吧
獨／吳朋奉「我一定要顧好身體，好好照顧媽」　月花5萬給老母…
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

台灣未獲邀參加WHA　日媒：國際社會莫大的損失！

川普最愛「羥氯奎寧」遭WHO暫停試驗　巴西仍執意要用！

惡夫覬覦老婆嫁妝　丟毒蛇山蝰謀殺失敗…「2月後再扔眼鏡蛇」趁睡啃食愛人！

尚比亞3名中國人遭殺害焚屍　非洲仇中情緒高漲

聽見「主人垂死遺言」！鸚鵡在籠內學舌狂喊…成命案證詞

稱無權邀台出席WHA　日外相再嗆譚德塞：你不是秘書長嗎？

「戴口罩可能是有5歲癌症兒」　美州長數度哽咽：別淪為政治工具

疫情趨緩開始解禁　英相強生：英格蘭商店6/15全面開業

俄羅斯軍方Mi-8直升機「15公尺高墜地起火」　4名機組人員死亡

「解封期未知數！」蒙古總理：將持續鎖國到出現可用疫苗為止

辛苦做鐵工、外送獨立撫養3歲兒　24歲爸：孩子能平安長大都值得

《火箭101》Sunnee泰國家曝光！！　團員驚呼：就是一個泰國富婆

「爬6樓」救窗外女童！獲一間房 30歲冷氣工：只是做了普通的事

記錄生產瞬間！過程抽筋、陣痛　他陪伴老婆心疼幫擦汗：辛苦了

騎車未戴安全帽+闖紅燈網看傻　2警知法犯法...所長：內部懲處

高雄豪雨積水「1天內全退光」韓國瑜開直播：再1年半根除水患

口袋美食推薦！嘉義5間必吃店家 綿密珍奶舒芙蕾、多汁燒肉丼飯

腿部帶動腹部出力的自虐練腹法 堅持訓練一周...網驚：快速見效

小甜甜出院2天急復工　曝愷樂狀況「她一定不好受」

林志穎大直豪宅內部曝光　窗簾.電燈全部用聲控...超先進!!!

台灣未獲邀參加WHA　日媒：國際社會莫大的損失！

川普最愛「羥氯奎寧」遭WHO暫停試驗　巴西仍執意要用！

惡夫覬覦老婆嫁妝　丟毒蛇山蝰謀殺失敗…「2月後再扔眼鏡蛇」趁睡啃食愛人！

尚比亞3名中國人遭殺害焚屍　非洲仇中情緒高漲

聽見「主人垂死遺言」！鸚鵡在籠內學舌狂喊…成命案證詞

稱無權邀台出席WHA　日外相再嗆譚德塞：你不是秘書長嗎？

「戴口罩可能是有5歲癌症兒」　美州長數度哽咽：別淪為政治工具

疫情趨緩開始解禁　英相強生：英格蘭商店6/15全面開業

俄羅斯軍方Mi-8直升機「15公尺高墜地起火」　4名機組人員死亡

「解封期未知數！」蒙古總理：將持續鎖國到出現可用疫苗為止

假新聞！網傳郭台銘深夜中風　郭辦：已聯絡平台下架

踏出台北行銷台灣　謝金河讚陳時中：高手中的高手

車卡平交道駕駛嚇到六神無主！彰警火速救援大喊「倒車」救回一命

Xperia 1 II終於要來了！6/4在台發表

罷韓文宣盜用法務部logo「偽造文書沒關係」　國民黨酸：顏色對了都能原諒

心肌梗塞有跡可循！前兆「胸悶又喘」⋯曾暈倒、心悸更危險

戴姆勒總裁親自揭露賓士新S-Class預告照、新工廠9月上線投產！

大媽喝醉送醫「文件猛砸護理師臉」　瞎掰忘記了下場曝光

法甲成五大聯賽唯一停賽　里昂主席氣炸寫信向政府陳情復賽

鋒面雨彈往北炸！大雨特報擴及12縣市　新竹以南全面警戒雷擊強陣風

國際熱門新聞

金正恩親簽晉升令　這位大將獲封「次帥」

中印對峙畫面曝！解放軍西海艦隊進駐衝突點

安倍：病毒確實是從中國擴散

淫魔富豪遺產130億　上百人搶認親

真人動森！3名日男「自我隔離」定居無人島1個月

禁慾3年只為「婚前守貞」女友　分手後她竟「閃婚帶球嫁」

瑞典群體免疫慘死4000人　死亡率飆破11%

莫斯科槍戰20分鐘　疑殯葬業糾紛

火辣正妹體操員「墜1.5m」頭骨碎慘死！他：高一點就沒事

性侵上百女性！斯文男假釋又犯案

YouTuber街頭實測「3千換點點露出」　正妹0思考直接脫

WSJ：港版國安法讓美國陷入兩難

武漢實驗室「蝙蝠女」研究病毒16年　出聲警告世界

慘跟控制狂夫隔離！她「頭套塑膠袋」窒息慘死

更多熱門

相關新聞

美最新對中戰略「反中」

美最新對中戰略「反中」

美國國務會在520公布「美國對中華人民共和國戰略方針」，指出，美中於1979年建交以來，美國對中政策前提是希望透過深化接觸，促進中國經濟與政治開放。但40多年後的今天，中共並未如美國所期望，與以公民為中心的自由開放秩序接軌，反而利用自由開放規則秩序，試圖重建有利於己的國際體系。

壓力大　刺青師發狂刺死7歲女童

壓力大　刺青師發狂刺死7歲女童

更／錄下白人父子槍殺非裔男　攝影者被逮

更／錄下白人父子槍殺非裔男　攝影者被逮

高雄左營醉男衝超商激動喊搶劫　社維法送辦

高雄左營醉男衝超商激動喊搶劫　社維法送辦

拒絕路邊搭訕！台北女遭辣椒水噴灑

拒絕路邊搭訕！台北女遭辣椒水噴灑

關鍵字：

尚比亞種族歧視搶劫謀殺路沙卡排中排華反中 Miles Sampa

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 吳朋奉 金正恩 羅志祥 王令麟 停班停課 武漢肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 尹衍樑 反送中 劉真 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

快訊／「金鐘視帝」吳朋奉猝死家中！

桃園汽旅開趴！20男女「轟炸5hrs」業者傻了

中壢夫妻欠3月房租！爆嗆房東「疫情可以拖延」

女學生控教授性侵大逆轉！錄音檔曝光　她嬌羞：你捏我

影帝吳朋奉倒在陽台死亡多時　姪女悲痛：約好了一起出門

杏鮑菇秘密大公開：餓了就「殺蟲吃」

文大女友遭公車輾斃　國手忍1年崩潰

影片曝光！汽旅20男女戰5hrs…浴池內水全變色

不爽店家寫「武漢肺炎」！黃安當場塗改：井蛙的錯別字

揭密13名「台灣人大代表」身分！　只有1人在台出生

潘瑋柏揪2天后吃飯　釣出羅志祥！

正妹撞死人下跪　轉頭翻臉：絕對不賠

正妹練習生嗆金主乾爹　網列3點轟沒品

百億男友欠2,300萬房租！吳佩慈帶4娃飛港

「蔡英文作票」PO影片涉造謠　結局逆轉

更多

最夯影音

更多
辛苦做鐵工、外送獨立撫養3歲兒　24歲爸：孩子能平安長大都值得

辛苦做鐵工、外送獨立撫養3歲兒　24歲爸：孩子能平安長大都值得
《火箭101》Sunnee泰國家曝光！！　團員驚呼：就是一個泰國富婆

《火箭101》Sunnee泰國家曝光！！　團員驚呼：就是一個泰國富婆

「爬6樓」救窗外女童！獲一間房 30歲冷氣工：只是做了普通的事

「爬6樓」救窗外女童！獲一間房 30歲冷氣工：只是做了普通的事

記錄生產瞬間！過程抽筋、陣痛　他陪伴老婆心疼幫擦汗：辛苦了

記錄生產瞬間！過程抽筋、陣痛　他陪伴老婆心疼幫擦汗：辛苦了

騎車未戴安全帽+闖紅燈網看傻　2警知法犯法...所長：內部懲處

騎車未戴安全帽+闖紅燈網看傻　2警知法犯法...所長：內部懲處

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面