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讚台防疫「剛柔並濟」　日媒：台灣未受邀WHA是國際社會莫大的損失！

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▲▼新冠肺炎疫情 防疫 傳統市場 口罩 社交距離 市場攤販。（圖／記者屠惠剛攝）

▲台灣防疫有成，疫情已逐漸趨緩。（圖／記者屠惠剛攝）

記者王佩翊／編譯

日媒《朝日新聞》25日發表一篇名為〈新冠與台灣，向民主的成功學習〉社論，探討了威權政治體制與民主政治何者對防疫更有效果，並同時舉了台灣作為例子。文中分析蔡政府在疫情爆發初期就阻斷與中國大陸的往來，同時出手接管醫療物資販售，並制定嚴格的隔離制度，但也正因台灣「剛柔並濟」，以民主自由的方式積極公開資訊，促使民眾自動自發協助，讓台灣成為值得全球學習的防疫典範。

這篇《朝日新聞》的社論寫道，雖然國情不同，無法直接斷言是威權體制還是民主體制，對於對抗新冠肺炎防疫比較有優勢，但是做為民主社會的典型範例，台灣的防疫成就值得全球各國學習與注目。社論提到，總統蔡英文在20日迎來第二屆任期，自1月總統大選大勝後，蔡政府的防疫表現可以說是有目共睹，支持率更來到70%，是歷任最高。

▲▼防疫五月天,陳時中,莊人祥,周志浩,張上淳,羅一鈞。（圖／ETtoday資料照）

▲中央流行疫情指揮中心防疫五月天。（圖／ETtoday資料照）

在中國大陸爆發新冠肺炎初期，台灣立即中斷兩岸交流與來往，對防疫帶來莫大的成效。台灣記取SARS的慘痛教訓，在疫情爆發後，採取嚴格的隔離措施，並控管醫療物資生產。然而台灣當局雖然採取這類強制性的措施，同時卻也積極地向民眾公開所有資訊，甚至每天召開防疫記者會，就是要讓民眾能夠安心，共同協助抗疫。

社論中大讚，台灣防疫當局派出衛生高層，每日坐鎮中央流行疫情指揮中心，透過每天的記者會與IT防疫，努力將政策的整體樣貌與目的傳達給社會大眾。也因為這樣的民主手段促使民眾自動自發地共同抗疫，讓擁有2400萬人民的台灣，僅出現441例確診，7人死亡。

社論最後也提到，世界衛生組織今年再度因為受到中國大陸施壓，拒絕邀請台灣以觀察員身分出席世界衛生大會（WHA），導致台灣無法與國際社會充分分享防疫經驗，可以說是莫大的損失。社論中更是直接寫道，「中國將與台灣之間的政治問題扯進防疫領域中，簡直就是反人道的行為。」

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