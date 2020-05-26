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一次掌握「中印邊境衝突」！疫情令領土爭議更緊張　反拉近美印關係

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▲▼中印在班公錯的實際控制線（LAC）線上發生對峙，照片曝光。（圖／翻攝自微博「红袍萤火虫VIII」）

▲ 中印在班公錯的實際控制線上對峙。（圖／翻攝自微博／红袍萤火虫VIII）

記者陳宛貞／綜合外電報導

中國及印度數十年來從未真正交火，但近幾周頻傳小規模衝突。這兩個全球人口最多的國家每年合計在軍事上花費3000億美元（約9兆新台幣），目前為止的爭端則是在邊界互相叫囂、丟擲石頭，有別於印度及巴基斯坦的血腥鬥爭。但隨著兩國軍隊緊張升級，實際控制線（LAC）恐怕發生流血衝突。

美國學術期刊《外交政策》刊登學者帕爾德西（Manjeet S Pardesi）、甘古利（Sumit Ganguly）的分析指出，1975年以來沒有任何一顆子彈穿過中印邊境，因此外界普遍認為，中印衝突通常很快就會結束，不太可能導致大規模戰鬥。但雙方近來都試圖提高影響力，直接對抗的可能性也上升。

世界屋脊領土爭議

▲▼大陸「AR500C高原型無人直升機」。（圖／翻攝自搜狐）

▲ 中國據報將在邊境部署AR500C高原型無人直升機偵查。（圖／翻攝自搜狐）

中國及印度邊境巡邏隊過去一個月來至少在4個不同地點對峙，其中3地位於有主權爭議的喀什米爾內拉達克（Ladakh）地區，另一處則是連接印度東北錫金幫與中國西藏的Nuka La Pass。

中印實際控制線約在海拔4572公尺（15000萬英尺）處，一端為喀什米爾，另一端則為緬甸。兩國共同邊界近2000公里，超過12萬平方公里存在主權爭議，缺乏雙方都認可的明確界線，1962年在喜馬拉雅山爆發短暫的邊境戰爭，戰後簽署一系列協議，以避免重大衝突。

兩國1993年同意尊重實際控制線，簽署協議指出，「雙方的任何活動皆不得超越LAC。若有一方人員超越LAC，經另一方警告後，應立即撤回LAC後方」，但小規模紛爭並不罕見。邊境巡邏部隊經常互相推擠或丟石頭，2017年更曾在洞朗高地（Doklam Plateau）對峙超過一個月，險些點燃武裝衝突。

新冠疫情有何影響？

BBC報導，中印近幾年都在邊境及附近地區推動基礎建設，使邊界對峙頻率增加。

中國宣稱擁有印度實際控制的阿魯納恰爾邦（Arunachal Pradesh）中大部分地區，稱之為藏南地區。俄羅斯專家4月透露，印度將在此建設18條鐵路及橋梁，以加速運送軍隊及武器，確保隨時有軍隊部署於洞朗地區。

新冠病毒擴散全球，雙方也對軍事行動更加敏感。印度媒體報導，鐵路因疫情暫停運作，軍方因此特別派出列車，將滯留各地的官兵送往邊境，加強戒備。

中國與印度長年來互相競爭，與印度的對手巴基斯坦有密切的商業及軍事往來，也積極擴大對尼泊爾及孟加拉的影響力。此外，中國為全球最大棉花進口國之一，也是印度棉花的最大買家。疫情衝擊之下，中國2月急需生產口罩，但印度突然宣布停止對中國出口棉花，更調高中國商品關稅，引發北京不滿。

中印衝突拉近美印

▲▼中印邊境,中印邊界,中印衝突,中國,印度,解放軍。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 中印邊境衝突升級。（圖／達志影像／美聯社）

中國1980年代積極改善與鄰國及西方國家的關係，與印度關係也逐漸緩和，但邊境戰爭帶來的陰影從未消散。再加上中國近幾年成長為世界強權，與美國摩擦升級，便有中國學者指出，印度對中國實力及意圖有疑慮，有意在南亞等地區制衡中國。

另一方面，儘管經濟及軍事規模不敵中國，在奉行印度教民族主義的總理莫迪（Narendra Modi）帶領下，印度不斷試圖重新劃定多條戰線上的邊界。針對中國問題，莫迪則有望得到北京大敵——美國的支持。

印度儼然成為美國維持亞太地區力量平衡的戰略夥伴，在軍演、軍備銷售、核能、國土安全及高科技產品銷售等多個領域與美合作，與中國邊境的紛爭更有拉近其與美關係的功效。

美國南亞事務最高外交官威爾斯（Alice Wells）指出，這些小規模衝突顯示，中國試圖以其對南海問題的做法表明立場。她不久前向大西洋理事會（Atlantic Council）表示，「我認為，那些幻想『中國侵略只是說說而已』的人需要和印度對話。」

然而，學者也提到，中印皆為新興經濟大國，對共同經濟利益的需求應超過邊境領土。因此近來雙方衝突僅登上印度媒體，中國媒體則相當安靜，兩國政府也未出面指責。衝突僅限於肢體碰撞及丟擲石頭，也許正符合雙方戰略。

►中印談判破局！互相在邊界增兵嗆聲　印軍準備長期與中國對峙

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

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