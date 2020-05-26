新冠肺炎、香港版《國安法》釀轉捩點　歐盟高官：應對中國採取更強硬的戰略回應

▲歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾表示，歐盟應加強和亞洲民主國家的關係。（圖／翻攝自臉書「Con Josep Borrell」）

記者張靖榕／綜合外電報導

歐洲各智庫及分析師們對美中勢力消長已有長久討論，研判此次疫情或結束美國單一超級強權領導世界體系的轉捩點；歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾指出，疫情之後歐洲得加速在中美之間，另闢一條符合歐洲利益的蹊徑，這包括與亞洲的民主國家加深友好關係，還有對北京採取更少依賴、更強硬的姿態和戰略。

綜合外電報導，總統川普上任後，美國對中國的態度轉趨強硬，這兩年掀起貿易戰，以及阻擋華為在歐洲、澳洲及紐西蘭等西方國家的5G通訊建設；另一方面，中國的一帶一路計畫已納入義大利和葡萄牙等國，兩方的壓力迫使歐洲的態度曖昧。

波瑞爾（Josep Borrell）25日向一個德國外交官團隊指出，在這個「亞洲世紀」裡頭，美國領導全球體系的時代可能將要結束，而此次疫情加重了選邊站的壓力，「事情現在就在我們眼前發生」。

波瑞爾的說法也證實了歐盟將會加速轉變，他說這個擁有27個成員國的組織，「應該跟隨我們自己的利益和價值，避免成為美中任一方的工具」，而這就仰賴組織在面對北京當局時，採取更健全且更強勢的姿態，「我們需要對中國採取更強大的戰略，也需要和亞洲其他民主國家打造更好的關係。」

▲▼北京當局強勢推動港版《國安法》，港警在近日的市民遊行中態度更為強硬。（圖／路透社）

分析師觀察，歐洲過去一直不太情願和川普站在同一邊對中國外交攻伐，但隨著去年6月香港反送中爆發，到今年5月北京當局欲強勢通過港版《國安法》，影響香港在國際間金融中心的獨立特殊地位，讓歐洲政界和民間的風向都開始轉彎。

波瑞爾先前也已經承認，歐盟過去對中國的看法太過天真，但現在開始不會這樣了。本月的一篇文章在歐盟多家報紙刊登，他在文中提到歐洲應該更團結一致面對中國。

▲維斯特釋放出政治訊號，歐盟將不會像以往一樣對中國如此以禮相待。（圖／路透）

歐盟競爭事務專員維斯特格（Margrethe Vestager），是歐盟未來如何因應中國問題的關鍵人物，她日前打了個家常比方，形容歐盟和中國的交流缺乏互惠，「在丹麥西部我長大的地方，我們被教導如果你邀請一位賓客來家裡晚餐，他們卻沒有回以邀請，你就不要再邀請他們。」她說歐洲需要「對於我們是誰更有自信」。

《衛報》指出法國和德國的政治人物們，對中國的批判聲音越大越大，不過一部分的成因並非基於正義或是民主的理由，而是俄國在其中扮演的一個渾沌角色所致。資訊戰箇中菁英的俄國利用資訊混淆的方式，以及助長厭惡中國共產黨的右翼民粹風向，企圖分裂歐盟，使得歐洲國家開始對中國提高警覺，甚至激起惡意。

儘管如此，目前還無法知道「新現實主義」（New realism），會讓歐盟對中的態度形成多大程度的轉彎，因為這其中仍牽涉許多錯綜複查的利益關係，包括經濟。歐盟每天自中國進口的貨物總額高達10億歐元（約新台幣327億元），不過不少經濟學者已經指出，一部分的貿易量已經無法再恢復。