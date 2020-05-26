遭路人偷拍嘲笑：P圖王只有胸是真的！　大眼網紅「點名2女」開嗆

記者張筱涵／綜合報導

大陸網紅衡丹妮常常被路人偷拍嘲笑，日前又發生了一次，讓她氣得直接在微博發文嗆：「昨天下午茶一個戴黑色帽子、穿露肩一字領還有一個穿藍色牛仔裙的女孩，希望你們看到這條微博知道我已經怒火中燒了。」

▲衡丹妮常透過微博分享美照。（圖／翻攝自衡丹妮微博）

日前一名網友在露天座位區巧遇衡丹妮，便拿出手機偷拍對方並上傳嘲笑，消息曝光後知名公眾號也跟著轉貼說：「P圖屆扛霸子衡丹妮。」回覆區的網友也說「只有胸是真的」、「P圖技術可以，怎麼做到P得這麼瘦？原來網紅的瘦也不一定是真的呀」。

▲衡丹妮遭偷拍嘲笑，陸網反應。（圖／翻攝自國內外白富美揭秘微博）

另外也有網友指出「偷拍不太好吧」、「她已經瘦了很多，胸大本來就會垂，手臂也會比較粗」。消息傳到衡丹妮本人耳中後，她也氣得發文：「兄弟們我活在這個世界上也太辛苦了吧，走到哪都有女人要偷拍，我是連最基本的和我小姐妹出去喝個茶都不行了？都惹到你了？」

最後衡丹妮也希望每個人都能換位思考：「你們要是遇到我這種破事不會覺得人家有病嗎？認都不認識他真的有沒有素質啊…求求你了道德修養太差了吧。」

粉絲留言力挺「真的好無語，希望大家多點善意吧，妮妮姐姐不要care這些東西，過好自己的生活就夠了，總會有人挑刺的，祝你天天開心哦」、「就算我拍照拍到別人，我都會發朋友圈馬賽克一下他們，這是對路人最起碼的尊重吧」。

▲衡丹妮微博全文。（圖／翻攝自衡丹妮微博）

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