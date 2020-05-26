武漢實驗室「蝙蝠女」研究病毒16年　出聲警告：新冠病毒只是「未知病毒」的一小角

▲武漢實驗室專家表示，人類發現的新冠病毒只是冰山一角。（圖／示意圖／達志影像／美聯社）

記者陳亭伃／綜合報導

新冠肺炎自2019年12月底爆發以來，歷時將近5個多月，更令全球陷入停滯，不僅人民出入境受限、經濟貿易也受到極大影響衝擊，而造成混沌的「新冠病毒」更讓專家摸不著頭緒。日前在武漢實驗室任職的研究員石正麗接受訪問時即提到，「現在被人類發現的新冠病毒，僅是冰山一角，儘管外界不斷指責中國，但真正該做是人與人之間的合作。」

根據英國《每日郵報》報導，2004年SARS爆發以後，武漢實驗室針對蝙蝠體內病毒的研究更加深入，直至2019年底新冠病毒爆發，因為起源地位於武漢，外界傳言可能自實驗室傳出。任職於武漢實驗室的石正麗日期接受媒體訪問時提到，自己所研究的病毒特徵，跟目前在全球蔓延的新冠病毒株完全不匹配，且「以生命發誓」這場病疫的大流行跟武漢第一次發現的病毒完全沒有關係。

石正麗也表示，目前外界將病毒起源矛頭指向武漢實驗室，且將科學被政治化時，這是非常令人感到遺憾的。近兩月以來，中美關係因為疫情再度升溫，石正麗對此則提出自己的看法，「目前我們所知道的新冠病毒只是冰山一角，真正該做的是政府與科學家保持透明化、並且合作。」

儘管科學家皆出面認為「新冠病毒來自自然界的機率較高」，但美國總統川普仍持續將矛頭指向中國與WHO世界衛生組織，認為在疫情爆發初期，中國刻意隱匿疫情、數據資訊，導致全球錯失黃金防疫期。美國國務卿蓬佩奧也指出，中國原本可以避免讓世界因新冠肺炎陷入低迷停滯的狀態。

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