荷蘭總理嚴守防疫「無法見母最後一面」　忍痛12天發正能量聲明

記者黃翊婷／綜合報導

荷蘭總理呂特（Mark Rutte）25日證實，高齡96歲的母親在海牙的護理之家離世。由於呂特嚴格遵守防疫規定，連母親的最後一面都沒有見到，消息公開後，不少人拿他與英國首相強生的高級顧問康明茲（Dominic Cummings）相比，後者至今仍不願為在疫情期間開車400多公里到父母家而辭職，掀起各界正反意見熱議。

▲呂特遵守防疫規定，卻因此無法見到母親的最後一面。（圖／路透）

綜合荷蘭媒體報導，呂特之母是在5月13日過世，由於她入住的護理之家也有新冠肺炎確診者，一度引起外界質疑死因是否與新冠病毒有關，但她在離世前曾接受檢測，結果為陰性。

呂特25日透過總理辦公室發布聲明，相隔12天才證實母親離世的消息，「除了悲傷之外，我與家人仍有許多珍貴的回憶，我們都很感激能和她相處這麼長一段時間」，後續葬禮也只會邀請親友出席。

▲受到新冠肺炎疫情衝擊，荷蘭街頭十分冷清。

但令大家驚訝的是，荷蘭政府自3月20日起發布禁令，禁止一般民眾前往護理之家等相關機構探視，身為總理的呂特也嚴格遵守這項禁令，因而錯過母親的最後一面。

這件事也讓國外網友聯想到英國首相強生的高級顧問康明茲，康明茲在強生確診後，被拍到拿著背包衝出唐寧街10號，甚至在疫情期間開車400多公里到父母家，至今仍不願為此辭職。強生日前還特地親自召開記者會，替康明茲進行辯護，稱他只是一位擔憂孩子的父親。