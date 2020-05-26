全球547萬確診！美破166萬人染疫　巴西「單日暴增1.1萬例」祕魯疫情飆車





▲祕魯新增確診人數飆升。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

截至台灣時間26日上午6點30分，全球累計547萬1768例確診、34萬4911人死亡，較前一日新增8萬8186例、834死。美國累計確診突破166萬，36萬人染疫的巴西及35萬人中鏢的俄羅斯，都在迅速朝40萬人大關增長。

根據約翰霍普金斯大學疫情地圖統計，美國累計確診166萬72例、9萬8184死、37萬9157例病癒、1460萬4942人已接受篩檢。華盛頓大學的研究者莫瑞博士（Chris Murray）表示，疫情大流行離結束的那天還言之過早。

巴西過去24小時通報了至少1萬1000例新增確診，累計36萬3211人染疫、2萬2666人死亡；白宮對巴西旅遊禁令從美東時間周二（26日）開始生效。俄羅斯累計35萬3427例確診、3633死，較前一日新增近9000例。

▲歐洲各國正邁向後疫情時代，巴黎德魯奧（Drouot）藝術拍賣中心終於重新開張。（圖／路透）

英國累計26萬2546例確診、3萬6996死；首相強生（Boris Johnson）宣布，戶外市集和車商展示間自6月1日恢復開放，零售業包括百貨公司、購物中心、高級商店等，也於6月15日重啟營業。儘管此舉引發社交距離被抹滅的疑慮，強生仍表示願意一試，他鼓勵民眾走出家門後盡情消費，好在接下來的幾個月內，讓英國經濟起死回生。

西班牙累計23萬5400例確診、2萬6834死；義大利累計23萬158例確診、3萬2877死；法國累計18萬3067例確診、2萬8460死；德國累計18萬600例確診、8309死。

▲祕魯成為繼巴西之後，第二個突破10萬例確診的拉美國家。（圖／路透）

拉丁美洲疫情持續升溫，過去24小時，祕魯新增超過4000例確診，累計人數來到11萬9959例、死亡人數3629人。智利累計7萬3997例確診、761死；墨西哥累計6萬8620例確診、7394死。

東亞及南亞方面，印度累計14萬4941例確診、4172死；中國累計8萬4095例確診、4638死；新加坡累計3萬1960例確診、23死；印尼累計2萬2750例確診、1391死；日本累計1萬6550例確診、830死；菲律賓累計1萬4319例確診、873死；南韓累計1萬1206例確診、267死；台灣累計441例確診、7死，居家隔離個案周一（25日）已經全數歸零。