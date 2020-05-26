解放軍「西海艦隊」進駐中印邊境對峙畫面曝　巡邏艇湖上一字排開

▲中印在班公錯的實際控制線（LAC）線上發生對峙。（圖／翻攝自微博「红袍萤火虫VIII」）

記者張靖榕／綜合外電報導

中印邊境衝突在20日協商破局後，邊境衝突持續，除了印度派遣步兵師進駐「實際控制線」（LAC）附近，中國解放軍「西海艦隊」也移師到2017年一度是衝突熱點的班公錯（Pangong Tso，湖泊），兩軍對峙畫面也於日前曝光。

綜合外電報導，中印雙方分別在本月5、6日以及9日發生衝突，起初中方以印軍越過拉達克（Ladakh）的實際控制線，沿著中方修築的沿湖公路前進，因此出動驅趕。印方則駁斥中國指控，表示中國軍隊阻撓印方在邊境內巡邏。

▲▼兩軍對峙，印軍拉布條警告。（圖／翻攝自微博「红袍萤火虫VIII」）

印度陸軍參謀長那拉韋內（Manoj Mukund Naravane）22日，在視察邊境情況後，已下令派遣數個步兵師前往拉達克東部增援，而當時就已傳出消息，指出中方的解放軍規模可能更大，應是高層級的軍官及西區指揮部負責調度此次部署。

微博日前則流傳著5日中印雙方在班公錯的對峙畫面，照片中解放軍集結在岸邊，包括船隻及軍車，都在一片蔚藍的湖上湖邊待命；另一方的印軍則是張開警戒布條，警告解放軍應遵照協議，退出印度領土，印軍也會隨即後撤。

▼雙方協調未果。（圖／翻攝自微博「红袍萤火虫VIII」）

▲▼西海艦隊的巡邏艇進駐LAC。（圖／翻攝自微博「红袍萤火虫VIII」）

事實上，中印雙方2017年就曾在班公錯發生衝突；據了解中國西海艦隊已進駐該區，在湖上一字排開，嚴陣以待。

1999年5月至7月間和巴基斯坦爆發的「卡吉爾武裝衝突」，當時巴基斯坦軍隊越過印度控制線，因而觸發印度軍隊展開「勝利行動」，最終以印度奪回失地收場。印度媒體報導，此次的中印衝突正是印度自1999年以來，最嚴重的一場邊境對峙。

印度已確認至少5000名解放軍進駐拉達克的衝突熱區之一 ─ 賈爾萬谷地（Galwan Valley）；印軍也已做出相應部署。