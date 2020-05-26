川普最愛「羥氯奎寧」爆臨床試驗暫停！　WHO：有安全疑慮

▲譚德塞在視訊記者會上宣布停止臨床試驗的消息。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

由於英國醫學權威期刊《刺胳針》（Lancet）刊出的臨床試驗，結果顯示安全疑慮，甚至可能增加死亡風險，WHO秘書長譚德塞於25日在線上記者會表示，組織已經暫停羥氯奎寧（hydroxycholoroquine，長期簡稱奎寧）的測試。這項消息對美國總統川普而言無疑是一記打臉，因為他先前曾掛保證奎寧有效，而且自己每天服用奎寧預防新冠肺炎。

綜合外電報導，譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）表示，羥氯奎寧的臨床試驗已經暫時喊停，而其他的試驗仍在持續進行。他說羥氯奎寧和氯奎寧（chloraquine）對抗2019新冠病毒的效果有疑慮，「我想要重申，這些藥物對有自身免疫系統疾病和瘧疾的病患而言，都是被廣泛接受且安全的。」

▲川普聲稱自己定時服用羥氯奎寧，副總統潘斯對此回應媒體時則態度保留。（圖／路透）

WHO的這項決定是基於《刺胳針》上刊出的研究報告，該報告發現羥氯奎寧和氯奎寧「可能造成潛在的副作用」，尤其是心律不整的問題。報告涉及的病患對象遍及各醫院，共有9.6萬人，整合筒及的結果並未明確顯示2種藥物的積極療效。

WHO首席科學家斯瓦米納坦（Soumya Swaminathan）強調，推遲羥氯奎寧的臨床試驗，「只是一項暫時性的措施」，她也指出WHO推動的臨床試驗計畫只有羥氯奎寧，而不包含氯奎寧在內；突發衛生事件執行主任萊恩（Michael Ryan）也贊同斯瓦米納坦的說法。

川普此前不斷強調「已看到很多有關羥氯奎寧的正面報告」、「聽到很多好消息」，並表示自己「每日服用，遠離新冠病毒」，如今卻被專家的試驗結果和決定打臉。對此，白宮上不願意提出任何回應。